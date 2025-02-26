Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил дать поручение вице-спикеру Петру Толстому и комитету по культуре разобраться в ситуации с «исчезновением» патриотических песен из эфира телеканалов, сообщил источник RTVI в Думе. Ранее певица Юта заявила, что из телеверсии концерта ко Дню защитника Отечества, показанной на Первом канале, вырезали ее песню «Русские».

Тему освещения патриотического контента федеральными телеканалами поднял депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Анатолий Грешневиков. Он, в частности, заявил, что «деятельность многих телеканалов, книгоиздателей, театров сегодня противоречит указу президента о сохранении нравственных и духовных ценностей».

В разговоре с RTVI Грешневиков заявил, что руководство Первого канала извинилось за произошедшее и заявило, что завтра в эфире канала будут показаны две вырезанные песни, в том числе композиция «Русские».

«Слава Богу, нас услышали, извинились. Но эта практика уже имеет свое наследие, свои эпизоды неоднократные, потому что в том году я выступал против того, чтобы возбудили уголовное дело на певца Shaman за песню «Я русский». Некоторые представители либерального толка посчитали, что это разжигание межнациональной розни, хотели запретить песню. Хотя все залы во время исполнения при этих песнях вставали, поддерживал».

23 февраля певица Юта (Анна Осипова) сообщила в своем телеграм-канале, что Первый канал вырезал из эфира праздничного концерта ко Дню защитника Отечества ее песню «Русские», исполненную совместно с Ансамблем песни и пляски Ленинградского военного округа.

«Вышвырнуть Заслуженного артиста России и целый Ансамбль песни и пляски — это за гранью. Позор вам, Первый канал», — написала исполнительница.

В пресс-службе Первого канала объяснили отсутствие песни Юты в телеверсии концерта временными рамками эфирного времени.

«Мы с уважением относимся к певице Юте и понимаем ее эмоциональную реакцию на то, что ее песня не вошла в эфирную версию концерта к 23 Февраля, как и некоторые другие прекрасные песни других талантливых артистов. Потому что полную версию концерта невозможно вместить между новостями в 18:00 и воскресной программой «Время». Эфир подчиняется определенным правилам. Но реакция певицы породила истерику у ряда телеграм-каналов, одержимых вечным поиском врагов там, где их нет и никогда не было», — говорится в заявлении вещателя (цитата по NEWS.ru)

В пресс-службе Первого канала добавили, что выступают «категорически против того, чтобы рабочий момент сокращения музыкального мероприятия под рамки вечернего эфира использовался для ложных и несправедливых обвинений в адрес канала». «Полная версия концерта, как обычно, доступна на сайте канала», — отмечается в сообщении.