Думский Комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об уточнении границ Республики Крым и города федерального значения Севастополя, узнал RTVI. В результате из текста существующего закона уберут упоминание и сухопутной границе полуострова с Украиной и Азовском море. Это необходимо сделать в связи с принятием в состав России новых территорий, объясняют авторы инициативы — крымские парламентарии.

Законопроект был внесен в Госдуму Госсоветом Республики Крым 26 сентября 2023 года.

В очень краткой пояснительной записке (два абзаца) говорится, что после «принятия в Российскую Федерацию Херсонской и Запорожской областей, Донецкой Народной Республики… вокруг Республики Крым и города федерального значения Севастополя возникла кардинально новая ситуация». Она, по мнению крымских депутатов, состоит в том, что «Азовское море, Керченский пролив и суша отныне принадлежат только Российской Федерации». В связи с этим, объясняют они, требуется «урегулировать вопросы определения территории» Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Изменения планируется внести в федеральный конституционный закон «О принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя» от 21 марта 2014 года. А именно — в статью 3 этого закона под названием «Пределы территории Республики Крым и территории города федерального значения Севастополя».

Упоминание о том, что «граница Республики Крым на суше, сопряженная с территорией Украины, является Государственной границей Российской Федерации», авторы поправок считают нужным вообще убрать. А в том пункте, где говорится, что «разграничение морских пространств Черного и Азовского морей осуществляется на основе международных договоров Российской Федерации, норм и принципов международного права», крымские парламентарии считают нужным убрать упоминание об Азовском море.

На заседании комитета 4 декабря представитель Госсовета Крыма Сергей Трофимов уточнил: актуальность законопроекта связана с тем, что «Азовское море стало внутренним морем России».

В заключении профильного комитета (есть у RTVI), единогласно одобренном без обсуждения, говорится: урегулировать вопрос о границах и правда нужно, потому что после присоединения к России в октябре 2022 года таких территорий, как Херсонская, Запорожская области и ДНР, действительно «Азовское море, Керченский пролив и соответствующая территория суши принадлежат в настоящее время исключительно Российской Федерации».

Никаких замечаний и возражений по поводу содержания инициативы крымчан в документе нет. Все аргументы авторов признаются убедительными: констатируется, что сухопутная граница Республики Крым больше не является госграницей России, а «положения о разграничении морских пространств на основе международных договоров РФ, норм и принципов международного права не будут применяться в отношении Азовского моря».

Комитет рекомендует палате поддержать законопроект в первом чтении. Предполагаемая дата — пленарное заседание 13 декабря. Для принятия федерального конституционного закона и внесения в него изменений требуется не менее двух третей голосов депутатов Госдумы.

Официального отзыва правительства на законопроект пока не поступило.

Марина Озерова