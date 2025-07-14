В Госдуме проработают вопрос помощи гражданам, которые получили увечья при выполнении задач на территории ДНР и ЛНР до их вхождения в состав России, но не смогли добиться военной пенсии по инвалидности. Об этом RTVI рассказала глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Депутат отметила, что на территории ДНР и ЛНР «очень много ребят, которые защищали нашу родину» до начала СВО. Однако, продолжила она, им не назначается военная пенсия, так как по закону ее получают только те, у кого есть заключение военной врачебной комиссии (ВВК) о «военной травме».

«Но те, кто получили травмы до начала СВО и до вхождения в состав РФ, им на ВВК ставят не “военную травму”, а “увечье, полученное в связи с участием”. Что не дает право на военную пенсию, им назначается только гражданская пенсия по инвалидности (чуть более 7 тыс. рублей)», — сказала Лантратова.

Все дело в том, объяснила она, что постановлением правительства № 835 от 21 июня 2024 года устанавливается другая формулировка: «увечье получено в связи с участием в военных действиях с 2014 года в Донбассе», а сам закон № 4468-1 не содержит оснований для назначения военной пенсии по увечью, только в случае получения «военной травме».

«При этом они имеют статус ветерана боевых действий. Это, конечно, абсолютно неправильно. Этот правовой пробел лишает ветеранов назначения положенной военной пенсии. Необходимо устранить коллизию и внести изменения в закон, обеспечить единообразие формулировок», — сказала депутат.

Парламентарий рассказала, что она провела встречу с уполномоченными по правам человека в ДНР и ЛНР. Те, по ее словам, «подписали целое письмо с предложением по законодательному изменению».

«Будем прорабатывать этот вопрос», — сказала депутат.

В августе 2024 года глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов направил обращение министру обороны Андрею Белоусову с предложением отнести к ветеранам и инвалидам боевых действий военнослужащих, которые выполняют задачи по отражению вторжений на территорию России — например, в Курской и Белгородской областях. Депутат призвал присвоить этот статус в том числе призывникам и контрактникам.

В ноябре 2024 года Минтруд внес в Госдуму законопроект, согласно которому ополченцы из ДНР и ЛНР, ставшие инвалидами в боях с 2014 года, смогут претендовать на две пенсии: по инвалидности и по старости либо по инвалидности и за выслугу лет. Кроме того, размер их выплат станет выше за счет того, что в правах на соцвыплаты их уравняют с российскими военнослужащими, которые завершили службу после полученных ранений или заболеваний.

В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, по которому военнослужащим будут засчитывать прохождение службы на территории новых регионов до их присоединения к России. Этот стаж позволит получить статус ветерана военной службы. Согласно закону, к ветеранам будут относиться граждане, проходящие или проходившие службу в том числе в ВСУ, Вооруженных силах ДНР и в Народной милиции ЛНР.

В апреле 2025-го Путин подписал закон о распространении статуса ветеранов боевых действий на военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области. Документ предоставляет статус ветерана и инвалида боевых действий тем, кто участвовал в отражении вооруженного вторжения на территорию России или в вооруженной провокации на границе и в прилегающих регионах, включая тех, кто стал инвалидом из-за ранений, контузий, увечий или болезней, полученных в ходе выполнения этих задач.

В 2023 году президент подписал закон о присвоении статуса ветерана тем, кто участвовал в боевых действиях в Донбассе с мая 2014-го.