В тройке самых злостных прогульщиков оказались депутаты от “Единой России” Артур Чилингаров (он уже почти год тяжело болеет) и Адам Делимханов. Они пропустили по 82 пленарных заседаний из 85 с января по декабрь 2023 года, подсчитал RTVI. Но в целом «Единая Россия» по трудовой дисциплине находится в середине списка из пяти думских партий: хуже показатели у СЗРП и «Новых людей», а самыми дисциплинированными оказались коммунисты и либерал-демократы.

В 2023 году сразу несколько депутатов Госдумы были лишены мандатов. Формальной причиной стала плохая посещаемость пленарных заседаний. Но если, например, у депутата от СРЗП Вадима Белоусова (72 пропуска) были веские обстоятельства — он заочно осужден на десять лет колонии строгого режима за получение взятки на сумму более 3 млрд рублей и объявлен в розыск, то у Василия Власова из ЛДПР такой уважительной причины не оказалось (хотя у него всего 6 пропущенных пленарных заседаний). При этом Власов, по меркам Госдумы, не самый злостный прогульщик и нарушитель регламента.

Согласно регламенту нижней палаты парламента, полномочия могут быть прекращены в случае неисполнения обязанностей депутата в течение 30 и более календарных дней.

RTVI проанализировал результаты голосования депутатов с начала этого года по декабрь и пришел к выводу, что как минимум 22% парламентариев пропустили 10 и более пленарных заседаний. При этом условным «прогулом» считаются только такие дни, в которые депутаты вообще не принимали участие ни в одном из голосований. Хотя стоит отметить, что некоторые посещают пленарные заседания избирательно и редко досиживают до конца — регламент работы Госдумы это позволяет.

Рейтинг «прогульщиков» открывает Евгений Марченко, внепартийный депутат, который избирался в Госдуму от «Единый России», но позже был исключен из нее. У него 84 пропущенных пленарных заседания. В разговоре с RTVI он пояснил, что все это время он находился в отпуске за свой счет:

«Два года назад у меня умерла мать, а сейчас тяжело болен отец. У него онкология в последней стадии. Кроме меня заботиться о нем некому. В связи с этим я официально оформляю отпуск за свой счет в дни заседаний. В оставшееся время исполняю свои полномочия: работаю на округе и поддерживаю связь с избирателями».

Одинаковое количество «прогулов» (по 82 из 85) набрали депутаты от «Единой России» Артур Чилингаров и Адам Делимханов.

84-летний Чилингаров находится на больничном после осложнений, вызванных COVID-19, а Адам Делимханов, судя по записям в его телеграм-канале, ведет активную политическую жизнь, сопровождая главу Чечни Рамзана Кадырова и его детей на различных мероприятиях.

Еще три единоросса — Олег Колесников (75 пропусков), Александр Бородай (76 пропусков) и Евгений Первышов (58 пропусков) — в прошлом году сменили кабинетную работу на участие в военных действиях на Украине. За свои боевые успехи они были награждены орденом Мужества. Совмещать депутатские обязанности и добровольную службу пытаются также Виталий Милонов (55 пропуска) и Дмитрий Саблин (74 пропуска).

Депутат Госдумы от Тамбовской области, основатель «Мичуринской мукомольной компании» Александр Поляков (74 пропуска) был удостоен благодарности от руководства «Единой России» за активную работу в период весенней сессии 2023 года и существенный вклад в развитие законодательства.

«Если человек не приходит на заседание — это неисполнение своих обязанностей. Неисполнением обязанностей является также отсутствие встреч со своими избирателями. Мы должны чувствовать эту ответственность», — говорил спикер парламента Вячеслав Володин (2 пропущенных заседания) в октябре этого года, отчитывая зарвавшихся депутатов, систематически пропускающих заседания.

Партийный расклад

Самой образцовой и дисциплинированной думской фракцией можно считать КПРФ. Только 3,5% депутатов пропустили 10 и более заседаний. «Все-таки у нас в партии есть определенные традиции, связанные с дисциплиной, и поэтому руководство фракции работает над тем, чтобы посещаемость была более или менее неплохая, присматривает за этим. Если надо провести какую-то работу с товарищами по партии — такая работа проводится», — рассказал RTVI депутат-коммунист Денис Парфенов (0 пропущенных заседаний). По его словам, несмотря на то что Вячеслав Володин прилагает определенные усилия, чтобы навести порядок в Госдуме, не все получается так, как планировалось.

«Мне старожилы объясняли, что были созывы, когда посещаемости не уделялось должное внимание. Но это, как вы понимаете, несколько расхолаживает депутатов. Сейчас партия “Единая Россия”, заполучившая конституционное большинство голосов в парламенте, безраздельно господствует над законодательным процессом. Они могут голосами своих депутатов любой, даже самый поганый законопроект принять. Любой, даже самый хороший законопроект отклонить, — пояснил Парфенов. — Явка депутатов в таких условиях мало на что влияет, как и их выступления. То есть ты же не сможешь переубедить коллег из другой фракции, если у них уже принято партийное решение, они выслушают, а проголосуют то все равно, как было задумано. В таких условиях мотивация депутата к участию в заседаниях, получается, подрывается”.

“Я уверен, что проблем с дисциплиной у наших коллег было бы значительно меньше, если бы они в полном смысле этого слова были востребованы как депутаты, а не только как люди, которые должны отбывать номер, отсиживать место, нажимать кнопку».

На втором месте по уровню партийной дисциплины находится ЛДПР, где 17,4% депутатов пропустили более 10 пленарных заседаний. Глава комитета по социальной политике Ярослав Нилов, не пропустивший ни одного заседания в 2023 году, рассказал RTVI, что по внутреннему регламенту во время десятиминутных выступлений и обсуждения календаря вопросов председатель комитета должен находиться в зале. Это требование распространяется и на правительственные часы, количество которых значительно увеличилось в 2023 году, и на слушания отчета о бюджете.

«Социальный комитет очень много вносит законопроектов на рассмотрение. И даже если другие члены комитета докладывают, все равно я присутствую, чтобы подстраховать. Что касается посещаемости, то у нас все прописано в регламенте Государственной Думы. И если вдруг в зале отсутствуют депутаты, то у нас существует система оповещения, которая напоминает депутатам о необходимости в зал прийти. Это все работает на постоянной основе», — пояснил Нилов.

По словам депутата, вопрос дисциплины периодически поднимается и на собраниях фракции ЛДПР:

«Каждый депутат для себя сам формирует свой рабочий график и регламент позволяет депутату отсутствовать. Он может уехать в командировку, может заболеть, он может уйти на мероприятия. Но есть такие дни в Госдуме, когда рассматриваются очень важные вопросы и требуется максимальная явка».

Третье место по уровню дисциплины заняла партия «Единая Россия» — здесь только 19,4% депутатов пропустили больше 10 пленарных заседаний за год.

RTVI запросил комментарий у фракции “Единой России”, но на момент публикации ответ еще не был получен.

За ней следуют фракция «Новые люди» и «Справедливая Россия — За Правду», где почти половина депутатов систематически не участвуют в голосовании.

«Вопрос трудовой дисциплины во фракции не стоит — наши депутаты не прогуливают пленарные заседания, а их отсутствие на мероприятиях нижней палаты может быть связано только с командировками и отпусками», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе СРЗП.