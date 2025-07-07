Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев усомнился в необходимости увеличивать численность населения России «любой ценой». Своим мнением он поделился в программе «Что это было» на RTVI.

По словам Матвеева, для российской власти рост численности населения является «идеей фикс», а в концепции демографической политики указана «замещающая миграция» как способ борьбы с сокращением населения.

«Мне непонятно, а зачем численность населения должна расти в XXI веке? Я вот этого не понимаю», — поделился Матвеев.

По его словам, в XIX веке большинство населения России составляли крестьяне, для которых основным способом производства были «плуг и лошадь». «И чем больше у тебя в семье мужиков, вообще рабочих рук, тем больше ты можешь произвести», — пояснил депутат существовавшую тогда необходимость в высокой численности населения.

Он также напомнил о войнах прошлых веков, когда «народу было много», и, «наверное, в каком-то смысле слова» людей было не жалко.

«Знаменитая картина “Переход Суворова через Альпы”, где чудо-богатыри летят куда-то в пропасть со смехом, сам Суворов на лошадке, озорное выражение лица… А вообще-то при переходе через Альпы погибло 5 тысяч русских солдат, не считая десятка тысяч обмороженных. Что мы там делали, в Альпах? Мне вот вообще непонятно», — отметил Матвеев.

Сегодня же, по мнению депутата, «в принципе не надо забивать голову тем, что численность населения все время должна расти».

«Теперь посмотрим XXI век. Там, где нужно было плугом и лошадьми пахать какое-то поле, теперь один трактор это делает. Там, где надо было охранять границу десятками подразделений пограничников с мухтарами, которые всматриваются в бинокль во мглу, не ползет ли там враг — беспилотники теперь летают», — сказал Матвеев.

Таким образом, по мнению депутата, численность населения «не должна расти любой ценой, путем того, что сюда миллионы, и миллионы, и миллионы людей завезут, которые здесь через какое-то время просто заменят местное коренное население».