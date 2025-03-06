Телеканалы вправе осуществлять свою деятельность, как им заблагорассудится, в рамках установленных правил. Так глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский оценил случаи, когда в фильмах и сериалах, показываемых в эфире российского ТВ, заглушаются отдельные слова и «замазываются» сцены.

Депутаты не вмешиваются в редакционную политику средств массовой информации, заверил Боярский в разговоре с RTVI. Он предположил, что в отдельных случаях сотрудники СМИ «перестраховываются».

«Этот вопрос надо редакторам адресовать. Мы не вмешиваемся в редакционную политику средств массовой информации. Они вправе осуществлять свою деятельность, как им заблагорассудится, в рамках установленных правил. Поэтому, наверное, перестраховываются», — сказал депутат.

Боярский рассказал, что в период руководства телеканалом «Санкт-Петербург» (2012-2016) он запретил показывать в эфире похороны.

«Я когда руководил телеканалом, например, запретил показывать похороны как прощание с человеком, хотя это не запрещено законом. По своим внутренним убеждениям я считаю, что это некрасиво и неправильно», — пояснил глава думского комитета по информполитике.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, комментируя редакционную политику телеканалов, сказала RTVI:

«Мы ничего в культуре не заблюриваем».

Ранее телеграм-канал «Молодой человек, это не для вас написано» сообщил, что в одной из серий сериала «Дальнобойщики», показанной в эфире телеканала «Че», заглушили название производителя одежды Levi’s, ушедшего из России после начала военной операции на Украине. Герои сериала произносят название американского бренда во время диалога.

О нескольких случаях показа на ТВ отредактированного контента также рассказал телеграм-канал «продюсер от бг». В частности, из фильма «Такси», показанного в эфире СТС, было вырезано слово «месячные», а на Муз-ТВ заглушили слово «пьяный» в песне «Вечно молодой, вечно пьяный» группы Смысловые галлюцинации. Кроме того, в мультфильме «Приключения капитана Врунгеля» «заблюрили» изображение статуи Венеры.

Также из эфира российских телеканалов вырезаются символика и слова, связанные с Украиной, пишет «продюсер от бг».

«На Пятнице в тревел-проекте Стаса Натанзона замьютили слово „украинские“ в реплике „украинские пампушки к борщу“, повторы „О чем говорят мужчины“, естественно, все без упоминаний Одессы, реплики „Киев — мать городов русских“», — говорится в публикации.

Как отмечает «продюсер от бг», на разных телеканалах один и тот же фильм может быть отредактирован по-разному. В посте называется несколько причин такой политики — время показа, «размытость» законодательства, личные опасения редакторов, а также влияние руководства того или иного канала.