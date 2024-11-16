В решении властей Саратовской области создать единый реестр наркоманов нет ничего плохого, но это, вероятно, больше техническое решение с целью упростить работу с людьми, страдающими зависимостями. Об этом RTVI заявил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Депутат отметил, что единый реестр тех, кто страдает от наркомании, уже и так фактически существует: эти люди состоят на учете в наркодиспансере, и их могут отправить на лечение, если они не против.

«После того как человек, который был в наркотическом опьянении, окажется, например, в специализированном учреждении, то его включат в реестр, через который его будут проверять, если он, допустим, решит в дальнейшем получить водительские права или разрешение на оружие», — пояснил Леонов.

Но так как в приказе речь идет о людях, которые обязаны пройти лечение или реабилитацию по решению суда, то это «немного другая» ситуация, сказал парламентарий. Он не исключил, что саратовские власти «это делают для удобства, чтобы выстраивать, например, стратегию реабилитации» в отношении лиц с зависимостью.

«Впрочем, не исключаю, что это больше технический момент, так как такие лица все равно фиксируются [в базах данных]. В любом случае, не вижу в этом ничего плохого. Правда, встает вопрос по поводу медицинской тайны. Но здесь, думаю, у нас все необходимые законодательные решения на федеральном уровне уже приняты», — сказал Леонов.

Ранее минздрав Саратовской области поручил областной психиатрической больнице Святой Софии до 20 ноября создать единый реестр лиц, обязанных по решению суда пройти лечение от наркомании, а также проверку на наркотики, медицинскую или социальную реабилитацию.

В документе уточняется, что база данных должна быть организована «с соблюдением требований законодательства о конфиденциальности и охраняемой законом врачебной тайны». Список будет обновляться каждый месяц.

В сентябре региональный минздрав сообщил о планах создать единый реестр лиц, страдающих психическими и наркологическими заболеваниями, писал «Московский комсомолец». Издание отмечало, что сейчас правоохранительные органы получают сведения о нахождении пациента на диспансерном учете только по индивидуальным запросам.

До этого «МК» сообщал со ссылкой на саратовский минздрав, что в 2024 году в регионе на учете у наркологов состоит 1976 человек. В 2023 году этот показатель составлял 1974 человека, в 2022-м — 2027. Среди наркозависимых оказались шесть несовершеннолетних (возраст 15-17 лет). От острого отравления наркотиками погибли 129 человек, в основном это мужчины, уточнял Роспотребнадзор.