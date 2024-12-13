Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина попросила Генпрокуратуру и Счетную палату проверить работу Социального фонда России (СФР) в связи с жалобами россиян на трудности с получением ежемесячного пособия на рождение и воспитание ребенка. Обращения депутата на имя генпрокурора России Игоря Краснова и председателя Счетной палаты Бориса Ковальчука поступили в распоряжение RTVI.

Останина сообщила, что получает «многочисленные» жалобы из всех регионов России на «неправомерные действия» при назначении и выплатах единого пособия. В качестве примера депутат привела ситуацию в Бурятии, где выплаты не смогли получить 47 семей. После вмешательства прокуратуры им выплатить пособия на сумму более 846 тыс. рублей, отметила Останина в своем обращении к Краснову.

Она также напомнила, что в прошлом году Генпрокуратура отчитывалась об отмене 140 тыс. отказов в выплате детских пособий. После пересмотра этих решений российским семьям перечислили почти 1 млрд рублей. Останина попросила Краснова провести «всестороннюю проверку» работы Социального фонда и его региональных отделений и принять меры в случае нарушений.

Семьям зачастую отказывают в едином пособии из-за нехватки нужных документов или несоответствия критериям, по которым назначаются выплаты, говорится в обращении Останиной главе Счетной палаты.

«При назначении единого пособия осуществляется комплексная оценка нуждаемости, которая, по мнению комитета, должна быть более гибкой и справедливой. Нынешние критерии вызывают множество вопросов и недовольства среди семей, оказавшихся в трудной ситуации», — отметила депутат.

По ее словам, с трудностями сталкиваются и семьи, которые соответствуют критериям. В связи с этим необходим «комплексный обзор не только самих критериев, но и механизмов их реализации», заявила Останина. Депутат попросила оценить работу территориальных отделений СФР по предоставлению пособий и проанализировать случаи неправомерных отказов в регионах.