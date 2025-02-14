Депутаты внесут 14 февраля в Госдуму законопроект о единовременных выплатах за долгий брак. Один из авторов документа, глава думского комитета по труду Ярослав Нилов сообщил RTVI, что эта мера в случае ее одобрения коснется всех россиян, включая тех, кто заключил браки в советское время.

«Сегодня каждый регион в зависимости от своих возможностей обеспечивает такие меры поддержки. Но граждане не должны чувствовать какой-то дискомфорт, когда в Москве одни выплаты, а в другом регионе их может не быть вообще. Мы должны поддержать институт семьи, наши семейные пары, кто продолжительное время находится в браке. Такой законопроект мы вносим в Госдуму 14 февраля», — сказал депутат.

Парламентарии предлагают ввести единовременные денежные выплаты к юбилеям долгой супружеской жизни, начало которой будет отчитываться с даты последней регистрации брака. Срок не суммируется, если супруги развелись, а затем снова расписались.

Деньги каждый из супругов получает в равных долях. Отдельно законодатели отметили, что право на выплату сохраняется за вдовами (вдовцами) в случае смерти одного из супругов, наступившей в год юбилея.

Например, 30 тыс. рублей должны получить те, кто вместе прожил в браке 30 лет. Сумма возрастает на 10 тыс. рублей за каждое следующее десятилетие совместной жизни: то есть прожившие вместе 40 лет получат 40 тыс. рублей и так далее. Максимально законопроектом предусмотрено 70 тыс. рублей (на 70-летие совместной жизни).

Кроме того, депутаты предлагают ежегодно индексировать размеры выплат к юбилеям совместной супружеской жизни, а тем, кто проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, увеличивать сумму на соответствующий районный коэффициент.

О выплатах супругам за «долгий брак»

Сейчас в России почти 20 регионов с периодичностью в пять или 10 лет производят выплаты супругам за прожитые вместе годы, начиная с 50 лет. Размер суммы отличается от региона к региону.

Например, в Москве пары, отметившие 1 января 2023 года (и после) 50-летие совместной жизни, получат 25 250 рублей, 55 и 60 лет — 31 562 рублей, 65 и 70 лет — 37 873 рублей.

В Подмосковье эти суммы следующие: 50 лет — 5 тыс. рублей, 55 лет — 6 тыс. рублей, 60 лет — 7 тыс. рублей, 65 лет — 8 тыс. рублей, 70 и более лет — 9 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге пары получают выплаты раз в 10 лет. Супруги в Северной столице имеют право на получение следующей единовременной выплаты: если они в браке 50 лет — 50 тыс. рублей, 60 лет — 60 тыс. рублей, 70 и более лет — 70 тыс. рублей.

В некоторых регионах выплат нет, но вместо этого супруги получают поздравления от городской администрации, медали и знаки отличия.