В Госдуму 3 апреля внесут законопроект об ужесточении наказания за хулиганские действия по отношению к пожилым, беременным и малолетним. Его автор, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в беседе с RTVI уточнил, что инициатива частично будет затрагивать и защиту бездомных.

Депутат рассказал, что идея разработки законопроекта появилась во время обсуждения с журналистами «вопиющих нападений на беззащитных людей — беременных, пожилых, инвалидов, малолетних». Итогом этого стало то, что члены фракции ЛДПР теперь вносят законопроект, ужесточающий наказание за хулиганство, рассказал Нилов.

Комментируя случаи, когда подростки нападают на бездомных ради видео для соцсетей, парламентарий уточнил, что отдельно категорию «бездомные» поправками рассматривать некорректно.

«Бездомный может быть инвалидом, а может — здоровым мужиком. Поэтому “бездомные” как категорию некорректно рассматривать», — пояснил он.

Поправки вносятся в статью 213 УК РФ («Хулиганство»). В случае принятия закона привлекать правонарушителей к ответственности за нападения на беременных, пенсионеров и детей станет возможно не с 16 лет, как сейчас, а с 14-ти.

«Будет снижен возраст привлечения к ответственности, чтобы и подростки понимали, что их хулиганские действия в отношении уязвимых категорий граждан не останутся безнаказанными, а будут иметь, в том числе, серьезные юридические последствия», — рассказал Нилов.

Сейчас за хулиганство предусмотрены следующие виды наказания:

штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей;

обязательные работы на срок до 480 часов;

исправительные работы на срок до двух лет;

принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

Если закон найдет поддержку, то хулиганство «в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, а также в отношении малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного» будет наказываться штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.

Такая же ответственность сейчас предусмотрена за грубое нарушение общественного порядка с применением оружия, либо группой лиц, а также связанное с сопротивлением полиции.