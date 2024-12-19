В январе в Госдуму может быть внесен законопроект о «периоде охлаждения» при выдаче кредита или микрозайма, сообщил RTVI один из его авторов первый зампред комитета Госдумы по финрынку Константин Бахарев. «Период охлаждения» будет разниться от нескольких часов до нескольких дней.

«Поскольку это сложная, составная история, то сегодня сложно спрогнозировать, когда именно будет законопроект. Но мы думаем, что это [внесение] будет в самом начале следующего года, и мы его постараемся рассмотреть в период весенней сессии», — сказал Бахарев.

Важность своей инициативы депутат связывает с необходимостью реагировать на растущий объем похищенных средств у граждан.

Законопроект установит непосредственно сам «период охлаждения».

«Период охлаждения» — мера борьбы с мошенниками. Она подразумевает, что банк не будет сразу переводить взятый кредит на счет потребителя, чтобы у того было время получить уведомление и проверить заявку.

Как будет устроен «период охлаждения»

«Он [«период охлаждения»] нужен в первую очередь для тех случаев, когда кредит запрашивает не гражданин, а мошенники, завладевшие его персональными данными, например, взломав учетную запись на «Госуслугах» — вот как в случае с женщиной, которая обратилась к президенту во время прямой линии», — отметил Бахарев.

Во время прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, к президенту России Владимиру Путину обратилась пенсионерка из Казани Елена Маркелова, которая стала жертвой аферистов: на ее имя оформили несколько кредитов. По ее словам, в процессе оформления кредита банк даже не проверил ее платежеспособность. Пенсионерка поинтересовалась, будут ли введены дополнительные меры для предотвращения хищения средств путем жульничества с кредитами. Путин заявил, что российские банки должны более тщательно проверять платежеспособность клиента перед одобрением заявки. Еще одной мерой, может стать «период охлаждения» при выдаче кредитов суммой более 50 тыс. рублей, сказал президент. Также глава государства предложил ужесточить наказание для пособников телефонных мошенников, которые позволяют открывать на свое имя карты, используемые мошенниками. В свою очередь граждан президент призвал класть трубку в случае поступления звонков с подозрительными предложениями.

Авторы законопроекта предлагают установить градацию «периода охлаждения» в зависимости от запрашиваемой суммы кредиты.

«Допустим, период для небольших сумм может измеряться в часах, а вот для миллионных кредитов, конечно, он должен быть, думаю, как минимум 48 часов. Потому что самое главное — это возможность провести проверку», — пояснил Бахарев.

«Мы не хотим обрекать людей на долгую судебную волокиту с возвращением средств. Понятно, что заслон нужно ставить до того, как деньги уйдут мошенникам, и «период охлаждения» будет этому способствовать», — заявил Бахарев.

По словам первого зампреда думского комитета, «период охлаждения» призван помочь гражданам, которые не обладают достаточной финансовой грамотностью и действуют, «находясь под психологическим воздействием мошенников». Механизм даст возможность посоветоваться с сотрудником банка или с кем-то из родственников, коллег, знакомых, которые «смогут подсказать, что на самом деле они рискуют просто все деньги терять», отметил депутат.

Уведомления о кредитах через «Госуслуги»

Законопроект также вводит обязанность кредитных организаций информировать граждан о том, что от их имени запрашивается кредит.

«Мы хотим обязать кредитные организации, то есть и банки, и микрофинансовые организации информировать граждан через личный кабинет в «Госуслугах» обо всех заявках на кредиты и займы, которые поступили от их имени», — рассказал Бахарев.

Депутат рассчитывает, что банки и микрофинансовые организации (МФО) не будут подходить к такому информированию формально. «Любой закон принимается, конечно, в расчете на добросовестную правоприменительную практику», — пояснил он.

Кроме того, законопроект ставит своей целью решить проблему того, что мошенники зачастую оформляют на граждан не один, а несколько кредитов или, например, кредит в банке и тот же займ в микрофинансовой организации.

«Сегодня, к сожалению, каналы обмена информацией между кредитными организациями с одной стороны и бюро кредитных историй с другой стороны работают очень медленно, неэффективно. Период, на протяжении которого они обмениваются информацией, может достигать трех суток. Мы считаем, что он должен составлять максимум несколько часов, а в идеале информацией они должны обмениваться в режиме, приближенном к онлайн. Чтобы, когда на человека уже повесили один кредит (если все же удалось), эта информация тут же появилась в системе, и была возможность заблокировать выдачу ему повторных кредитов или займов», — рассказал Бахарев.

Депутатам Госдумы еще предстоит обсудить с рынком конкретные параметры этого обмена. По словам Бахарева, он должен измеряться не сутками, «максимум часами, а желательно минутами».

Бахарев также напомнил, что уже в июле 2025 года вступит в силу закон о финансовой ответственности кредитных организаций за перевод средств мошенникам, а с 1 марта 2025 года заработает закон о самозапрете на кредиты.

Что предлагает ЦБ

В сентябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о проработке механизма «периода охлаждения», пишет РБК. Инициативу, по ее словам, совместно прорабатывают регулятор и Минцифры. «Мы хотим дать возможность, чтобы люди могли ознакамливаться, что на них оформляется кредит, через личные кабинеты или портал «Госуслуг»», — рассказала Набиуллина.

Как уточнила глава ЦБ, регулятор обсуждает введение «периода охлаждения» для взятия кредитов по аналогии с таким механизмом для переводов. По мнению Набиуллиной, «период охлаждения» должен вводиться для всех видов кредитов, «безотносительно признаков мошенничества», но различаться в зависимости от суммы кредита.

В октябре Банк России представил подробности своей инициативы. В ЦБ предложили ввести обязательный «период охлаждения» по потребительским кредитам и займам между заключением договора и получением денег. Его длительность будет зависеть от суммы кредита (займа).

«Предполагается, что для сумм до 50 тыс. руб. период охлаждения устанавливаться не будет. Для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. руб. он составит четыре часа, для кредитов, превышающих такой порог, — 48 часов», — говорится в сообщении ЦБ.

Согласно задумке Центробанка, «период охлаждения» не будет применяться к ипотечным и автокредитам (если деньги зачисляются сразу на счета автодилеров), а также к образовательным кредитам с участием государства.

Банки будут проверять заявку на кредит на наличие признаков мошеннических действий, говорится в пресс-релизе ЦБ. Если кредитная организация заподозрят, что гражданин оформляет кредит под воздействием злоумышленников, она должна будет предупредить об этом заемщика.

Что касается МФО, то они, как предполагается, будут обязаны зачислять заемные средства на счет, если сведения о заемщике и получателе денег совпадают. Если информация о человеке есть в базе данных Банка России о подозрительных счетах, то организация должна отказать в заключении договора.