В Грузии впервые не встретили с почетным караулом гроб воевавшего за Украину гражданина республики. Это произошло 28 июня, когда в аэропорт Тбилиси доставили тело руководителя грузинской группы в составе украинских Сил специальных операций, подполковника Вано Надирадзе. Надирадзе встречали только родственники, соратники и сослуживцы.

«Во всех предыдущих случаях, когда на родину прибывало тело погибшего бойца, его в аэропорту всегда встречал почетный караул. Однако в этот раз почетного караула не было», — отмечает телеграм-канал «Грузинский прохожий», отслеживающий воюющих на Украине граждан Грузии. Админ канала считает, что это демонстрация «неуважения к памяти героя» со стороны новых властей Грузии.

Министерство обороны Грузии, которое обеспечивало почетный караул во всех предыдущих случаях, пока не прокомментировало данный инцидент.

Надирадзе умер 23 июня от сердечного приступа после того, как выпил чаю с другими военнослужащими-грузинами в кафе. На встрече обсуждалась гибель двух соотечественников, погибших не на поле боя, а в результате бытового конфликта. Эта встреча, по словам друзей Надирадзе, завершилась мирно, однако обстоятельства его внезапной смерти вызывают у его соратников вопросы.

«Я был где-то в 19 километрах от Вано, он скинул мне свое местоположение, сказал, что ему плохо, попросил о помощи, первое, что мы сделали, — вызвали скорую. Мы ехали на максимальной скорости, приехали и увидели, что Вано умер, к сожалению», — написал в своей соцсети соратник Надирадзе и приложил видео с телом Вано в карете скорой.

Журналист и сторонник Надирадзе Лаша Берулава утверждает, что Надирадзе мог быть отравлен.

«В банку с энергетиком, оставленную Вано в машине, могли подсыпать вещество, когда он ненадолго отлучился», — считает Берулава.

Для подтверждения, что причиной остановки сердца стало отравление веществами, необходима углубленная судебно-медицинская экспертиза, которая не проводилась.

Надирадзе имел конфликт с рядом грузинских военных, воюющих на стороне Украины. Он утверждал, что на Украине действуют преступные группировки, состоящие из грузинских бойцов и украинских военных, которые имитируют участие в боевых действиях, а на самом деле, под прикрытием, занимаются криминалом — продажей оружия и незаконным присвоением денежных средств.

«В одну из таких банд входит Гоча Хорава — экс-командир спецподразделения „Тбилиси“, который во время конфликта убил своего бывшего подчиненного Гиви Гнолидзе», — рассказывал в своих видеообращениях Надирадзе.

55-летний Вано Надирадзе участвовал в боевых действиях на Украине с 2022 года. В 2024 года в России его заочно приговорили к 14 годам заключения за участие в вооруженном конфликте в качестве наемника (ст. 359 УК). Вано Надирадзе стал 82-м гражданином Грузии, который погиб, участвуя в конфликте на стороне Украины.