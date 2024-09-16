Белгородское издание «Фонарь» сообщило, что военный корреспондент ГТРК «Белгород» Александр Коробов получил «травмы при неустановленных обстоятельствах» и был госпитализирован. Директор ГТРК «Белгород» Надежда Власова сообщила RTVI, что журналист сейчас находится в одной из клиник в Москве.

«Да, подтверждаю информацию. Пострадал, получены травмы, находится на лечении в одной из столичных клиник», — сказала она.

«Лента.ру» со ссылкой на источник пишет, что у Коробова открытая черепно-мозговая травма. Собеседник издания уточнил, что обстоятельства произошедшего неизвестны, проводится доследственная проверка.

О том, что Коробов жив, также писала Baza со ссылкой на источник.

В понедельник, 16 сентября, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило, что накануне было совершено нападение на Коробова. Ведомство опубликовало видео, на котором человек, похожий на Коробова, идет по Белгороду, а потом лежит с травмой головы. По версии украинской стороны, журналист якобы скончался от полученных ранений.

Александр Коробов сотрудничал с телеканалами «Россия 1» и «Звезда», снимал сюжеты в Донбассе.