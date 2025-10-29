Главу Аскизского района Хакасии Абрека Челтыгмашева задержали по подозрению в махинации с госконтрактом на строительство школы в более 1,1 млрд рублей. Ему вменяют п.п. «е», «г» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору из иной личной заинтересованности), передает Следственный комитет (СК).

По версии следствия, контракт на строительство образовательного учреждения был заключен между администрацией Аскизского района и строительной организацией в марте 2022 года. Согласно документу, аванс составлял 10% от стоимости.

При выполнении работ подрядчик сильно отставал от графика. Чиновник знал об этом, но все равно способствовал заключению дополнительного соглашения, которое предполагало увеличение аванса до 90% от общей стоимости.

По истечении срока контракта строительство школы не было завершено, а стоимость невыполненных работ превысила 460 млн рублей, что принесло ущерб бюджету Хакасии «в указанном размере».

Главу Аскизского района Хакасии задержали, следствие будет ходатайствовать о его аресте. Также возбуждено дело против подрядчика — ему вменяют ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата; максимальное наказание — 10 лет лишения свободы).

Абрек Челтыгмашев родился 3 марта 1957 года в селе Таштып Таштыпского района. Окончил Красноярский политехнический институт по специальности «Инженер-механик строительно-дорожных машин» (1980-й).

После окончания института Челтыгмашев работал начальником автоколонны Аскизского района, занимавшегося производственно-техническим обеспечением сельского хозяйства (1982-1983 гг.). Затем занимал различные посты — от шофера и главного инженера до генерального директора и председателя Совета директоров компании «Аскизавтотранс» (1987-2002 гг.).

В декабре 2002 года Челтыгмашева избрали первым главой Аскизского района. Также он избирался депутатом Верховного совета Республики Хакасия второго (1997-2001 гг.) и третьего созывов (2001-2005 гг.), в апреле 2009-го работал заместителем председателя правительства Хакасии.

Кроме того, Челтыгмашев входит в партию «Единая Россия» и занимает должность секретаря местного отделения. Награжден почетной грамотой Хакасии и носит звание почетного гражданина Аскизского района.