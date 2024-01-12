С 29 декабря по 11 января совершено 127 вылетов военной авиации и воздушных шаров материкового Китая в сторону Тайваня, подсчитал RTVI на основе данных оборонного ведомства острова.

Тем самым Народно-освободительная армия Китая активизировалась перед выборами на Тайване, которые пройдут 13 января. К ним приковано внимание всех мировых СМИ. Жители острова выберут главу администрации, его заместителя и определят состав Законодательного Юаня — местного парламента. НОАК КНР применяет свою классическую тактику — направляет в сторону острова авиацию и флот.

Из 127 вылетов — 45 пересечений срединной линии в Тайваньском проливе или заходов в зону ПВО Тайваня. Именно на военные самолеты приходится только 15 случаев, 12 из которых имели место 29 декабря. Остальные 20 инцидентов пересечения линии произвели китайские воздушные шары. Возможно, ближе к выборам градус накала в Пекине решили снизить.

Примечательно, что ранее воздушные шары в тайваньском вопросе не фигурировали — видимо, их полеты на Тайване решили отслеживать после инцидента в небе над США в феврале 2023 года. Либо же Китай использует аэростаты умышленно, чтобы напомнить жителям острова о себе, но не так жестко, чтобы привлекать военную авиацию.

Происходящие почти каждый день маневры КНР в разы менее интенсивны, чем в августе 2022 года — после визита на Тайвань тогда спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. За 6 дней, с 4 по 10 августа 2022 года, линию между материком и Тайванем военные самолеты НОАК пересекли 140 раз, а сейчас — только 15 раз за почти две недели.

Помимо того, в 2022 году НОАК провели учебные стрельбы баллистическими ракетами. Их траектория полета пролегала в том числе через воздушное пространство над местами сосредоточения тайваньских ЗРК, и китайцы активно задействовали флот.

Тайванские военные фиксируют и обычные вылеты авиации НОАК — без захода в зону ПВО Тайваня или пересечения срединной линии. Они могут быть рядовыми полетами и не нести угрожающий смысл, который чувствуют в Тайбэе.