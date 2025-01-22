В Ираке разрешили религиозные браки с девятилетними девочками

В соответствии с новым законом Ирака, позволяющим священнослужителям самостоятельно интерпретировать исламское право, в стране будут легализованы религиозные браки с несовершеннолетними. Об этом пишет Associated Press.

Парламент Ирака 21 января принял закон, вносящий поправки в семейное законодательство, в частности предоставляющий исламским судам больше полномочий в вопросах заключения брака и разводов.

В соответствии с действующим законом, минимальный возраст для вступления в брак в большинстве случаев составляет 18 лет. В то же время некоторые священнослужители считают допустимым для девочек вступать в религиозный брак в подростковом возрасте.

Как отмечает издание, последователи школы джафаритского мазхаба, которой привержены многие религиозные деятели Ирака, считают допустимым вступление в религиозный брак с девяти лет.

По мнению противников, новые поправки противоречат Закону о личном статусе 1959 года, в котором унифицировалось семейное право и предусматривались гарантии и защитные меры для женщин.

Сторонники инициативы, преимущественно принадлежащие к консервативным круга шиитских законодателей, считают, что новые поправки привели законодательство в соответствие с исламскими принципами, снизив западное влияние на культуру Ирака.

В докладе ЮНИСЕФ за 2024 год утверждалось, что 28% женщин в Ираке вступают в брак до достижения совершеннолетия. Брак, заключенный религиозный лидером с разрешения отца, не считается в стране официальным, что влечет за собой отказ в предоставлении соответствующих государственных услуг, в том числе в сфере медицины.

Ранее сообщалось, что после прихода к власти в «Афганистане» суд «Талибана»* рассмотрел около 355 тысяч дел, 30% из которых были связаны с семейными проблемами, включая разводы. В ходе работы суда были массово отменены решения о признании недействительными браков, которые были заключены с несовершеннолетними девушками.

«Прежние суды принимали решения на основе уголовного и гражданского кодексов. Но теперь все решения основаны на шариате», — заявил директор по внешним связям и коммуникациям Верховного суда «Талибана»* Абдулрахим Рашид.