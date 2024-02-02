В соцсетях призывали провести несанкционированные акции возле Исторической мечети Москвы после пятничной молитвы 2 февраля, но они «купировались». Об этом сообщил RTVI представитель мечети.

«По соцсетям хотели какие-то акции у нас провести, не санкционированные ни нами, ни Духовным управлением мусульман, но, слава богу, все купировались. Мы объявили, что они нелегитимные. Никто не выступил, все спокойно прошло. Уже все разошлись, полиция разошлась, верующие разошлись. В Замоскворечье все спокойно», — рассказал собеседник.

По его словам, с подобными провокациями в соцсетях служащие мечети сталкиваются уже полгода.

«Особенно молодежь ведется, но мы их всех предупредили. Какие-то вражеские соцсети от имени мусульман пытаются использовать возможности для конфликта, социальные, религиозные, экономические. Это, наверное, работа каких-то спецслужб», — предположил он.

По информации, которая доходит до служащих мечети, в качестве поводов для протестов стараются использовать «любое легкое противостояние, которое есть в обществе», и «раздуть его до большого пламени».

«Я просто даже озвучивать не хочу, чтобы не раздувать ничего. Просто у них такая работа, они из мухи делают слона и сталкивают людей разных конфессий, разных воззрений. То есть они хотят, чтобы российское общество было не консолидировано, а разобщалось», — заключил собеседник RTVI.

Днем 2 февраля телеграм-канал «Осторожно, Москва» показал видео с Большой Татарской улицы в Замоскворечье, где расположена мечеть, на котором видны выставленные силовиками заграждения, металлодетекторы и автозаки, а также патрули полиции и Росгвардии.

Посетителей предупреждали через громкоговорители «не вестись на всякие выходки и вести себя достойно» и не реагировать на призывы к акциям, в том числе «из-за СВО и предвыборного периода», передал канал.

Канал также показал фото письменного обращения консультанта Департамента торговли и услуг Москвы к подведомственным структурам с просьбой провести профилактическую работу среди трудовых мигрантов.

Ранее в пятницу в Госдуме предложили поднять призывной возраст до 50 лет для уроженцев других стран, получивших российское гражданство, но его раскритиковал спикер Вячеслав Володин. Депутаты намерены уточнить инициативу в юридическом плане.