В Израиле обеспокоены учениями Ирана и России в Каспийском море, рассказал журналистам депутат Кнессета (парламента), член израильского военно-политического кабинета, министр в министерстве финансов по восстановлению Севера и Юга Зеэв Элькин.

«Любое проявление сотрудничества в военной области между Россией и Ираном нас беспокоит, это не остается без нашего внимания», — ответил Элькин на уточняющий вопрос корреспондента RTVI.

21 июля Тегеран и Москва начали в Каспийском море учения по отработке спасательных операций CASAREX 2025. В них участвуют военно-морских силы двух стран, а также члены Корпуса стражей исламской революции, передает иранское госагентство Tasnim.