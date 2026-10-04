Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, разрешающий жителям штата использовать балконные солнечные панели, подключаемые к розетке. Об этом пишет Grist.

«Это очень важная и эффективная технология. Закон устраняет серьезное препятствие, мешавшее людям пользоваться такими системами: необходимость согласовывать договор о подключении к сети с компанией PG&E [Pacific Gas and Electric Company] или другим поставщиком электроэнергии», — заявил автор законопроекта, сенатор Калифорнии Скотт Винер.

Старший вице-президент местного отделения некоммерческой организации Environmental Working Group Бернадетт Дель Кьяро, в свою очередь, назвала такой шаг со стороны властей «одной из самых доступных, конкретных и реальных мер», позволяющих взять под контроль высокие расходы на электроэнергию и ситуацию с климатом.

Как отмечает издание, модули, которые можно подключить к домашней розетке, позволяют снизить нагрузку на энергосистему в часы пикового потребления, когда калифорнийцы включают кондиционеры во время жары, так как в это время панели получают максимум солнечного света.

«Идеальный вариант — использовать энергию из возобновляемых источников именно там, где она была выработана», — пояснила старший научный сотрудник некоммерческой организации Project Drawdown Аманда Смит, занимающаяся поиском решений климатических проблем и вопросам энергоэффективности построек.

Сообщается, что стоимость новых систем составляет несколько сотен долларов, что позволяет окупить затраты на них в течение четырех лет, а также скомпенсировать рост спроса, вызванный в том числе развитием дата-центров для разработки искусственного интеллекта и распространением электромобилей.