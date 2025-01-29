Угрозы 47-го президента США Дональда Трампа пересмотреть участие страны в НАТО, если страны-участницы не доведут свои расходы на оборону до 2% ВВП, не обязательно воспринимать буквально. Об этом в специальном интервью RTVI рассказала посол Канады в России Сара Тейлор.

«Я бы сказала, что это еще один случай, когда, возможно, стоит воспринимать то, что говорит президент Трамп, серьезно, но не обязательно буквально. Также я бы отметила, говоря от имени Канады — что я и могу делать, что для нас трансатлантическое партнерство крайне важно», — сказала Сара Тейлор.

Посол подтвердила, что Канада в настоящее время не тратит на оборону 2% ВВП — это тот показатель, который обозначен как цель для стран-членов альянса.

«Сейчас у нас есть план, наше правительство обнародовало план достичь показателя в 2%. И хотя до этого еще несколько лет, мы должны постепенно наращивать наши расходы. Но я бы также хотела сказать, что страны-члены НАТО очень различаются по размеру. Канада — один из крупнейших членов, и хотя мы и не достигли цели в 2%, но наша экономика настолько велика, что в последние 10 лет мы остаемся пятым по размеру донором в бюджет НАТО», — заключила дипломат.

Согласно открытым источникам, в 2023 году целевого показателя НАТО по расходам на обороны (от ВВП) достигли Польша (3,9%), США (3,49%), Греция (3,01%), Эстония (2,73%), Литва (2,54%), Финляндия (2,45%), Румыния (2,44%), Венгрия (2,43%), Латвия (2,27%), Великобритания (2,07%) и Словакия (2,03%).

Тем временем Трамп уже заявил, что и 2% будет мало.

«Я собираюсь попросить все страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, как это должно было быть сделано еще давно», — заявил республиканец, выступая онлайн на Всемирном экономическом форуме в Давосе.