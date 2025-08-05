В Казахстане начался сбор подписей в поддержку открытия в стране представительства Константинопольского патриархата, обратил внимание RTVI. При этом идейные вдохновители процесса не скрывают, что их основная цель в другом — создание в Казахстане независимой от РПЦ автокефальной церкви по украинскому образцу. Идеологом ее создания является лишенный сана бывший иеромонах Иаков (Владимир) Воронцов.

Сбор подписей в поддержку создание в Казахстане представительства Константинопольского патриархата стартовал, по сообщениям местных СМИ, в начале августа, а его центром стал штаб гуманитарной помощи Украине расположенный на улице Гурилева в Алматы.

Организаторы сбора подчеркивают, что их цель — создание в Казахстане структуры, независимой от Московского патриархата, для «обеспечения свободы вероисповедания». Причем подписать обращение может практически любой желающий, независимо от вероисповедания, включая живущих в стране иностранцев: т.к. подписи можно ставить и дистанционно — через мессенджеры или электронную почту.

Идеологом создания новой церкви является лишенный сана 38 -ми летний бывший клирик РПЦ и экс-преподаватель Алматинской духовной семинарии Иаков (Владимир) Воронцов. Он служил в Вознесенском кафедральном соборе Алматы, но после начала военной операции на Украине, выступил с резкими заявлением в соцсетях, в частности, написав, что Русская православная церковь «давно не имеет ничего общего с христианством» и призвал к отделению Казахстанской православной церкви от Московского патриархата.

19 июня 2023 года Православная церковь Казахстана запретила Воронцову службу, в том числе за «разжигание межрелигиозной и межэтнической розни». В июле того же года епархиальный суд вынес решение о лишении его сана. 15 июля 2024 года Казахстанская Православная Церковь объявила, что Патриарх Кирилл подтвердил решение епархиального суда Астаны и Алматы.

После этого Воронцов предпринимал попытки регистрации автокефальной православной общины в Алматы. Однако затем он изменил тактику, решив присоединиться к Вселенскому патриархату и в конце 2023 года даже отправил обращение к Константинопольскому патриарху Варфоломею, но официального ответа так и не получил.

Тем не менее, по информации казахстанских СМИ, при поддержке международных неправительственных организаций, таких как Peace unto all и европейского проекта ValEUs!, бывший клирик продолжает попытки создания альтернативной православной церкви в Казахстане.

При этом, как убедился RTVI, и официальная православная церковь Казахстана дистанцируется от РПЦ используя на своем сайте название, в котором не упоминается ни Русская православная церковь, ни Московский патриархат. Хотя подобное вступает в противоречие с недавним решением Священного Синода РПЦ, под председательством Патриарха Кирилла. Одним из вопросов обсуждавшихся на нем стало «О наименованиях канонических частей Русской Православной Церкви».

При обсуждении вопроса было отмечено, что утверждая внутренние положения «о Митрополичьих округах» Священный Синод ранее определил их наименования: «Митрополичий округ Русской Православной Церкви в Республике Казахстан» (определение от 26 июля 2010 года, журнал № 68), «Среднеазиатский митрополичий округ Русской Православной Церкви» (определение от 27 июля 2011 года, журнал № 67), говорится на сайте Московской патриархии.

В результате обсуждения церковные иерархи постановили «напомнить Священноначалию Белорусского Экзархата, Митрополичьих округов о том, что официальные наименования таковых (в том числе юридические наименования и наименования, размещаемые на официальных сайтах и документах), должны содержать словосочетания «Русская Православная Церковь» или «Московский Патриархат». А «в случае отсутствия упомянутых словосочетаний» их «следует привести в соответствие с настоящим определением», сказано в соощении патриархии.

Несмотря на то, что с момента принятия этого решения Святейшим Синодом прошло 10 дней, на официальном сайте Казахстанской митрополии в сообщениях по-прежнему фигурирует лишь формулировка — Православная Церковь Казахстана.

Илья Никитин