В группе «Иванушки International» никто не в курсе, откуда взялся «загадочный» текст во вступлении клипа на песню «Кукла». Об этом RTVI рассказал солист коллектива Андрей Григорьев-Апполонов.

«Слушайте, в наших текстах раскрывается постоянно какая-то херня. Первый раз слышу, честно говоря. <…> Очень забавно. Прямо любопытно, что бы это значило. Но никто вам не ответит — это точно», — сказал музыкант.

Ранее блогер Александр Куликов обратил внимание, что в начале клипа «Кукла» проигрывается «какой-то странный текст задом наперед». Он рассказал, что на аудио, если «развернуть» его, некто говорит мужским голосом: «Оба женаты. Старший, Сергей, живет в Москве».

«Высоту тона и скорость видео тоже менял, но голос не узнал», — отметил блогер.

Клип на песню «Кукла» со второго альбома «Иванушек International» под названием «Твои письма» вышел в 1997 году, его снял Александр Андраникян. На видео также появляется Олег Яковлев, который вскоре сменил Игоря Сорина.

Газета «Музыкальная правда» в том же году писала, что ролик стал результатом сотрудничества продюсерского центра Игоря Матвиенко и Музея Уникальных Кукол. В съемках участвовали владелица музея Юлия Вишневская, актеры Андрей Харитонов и Юлия Лисеева, а также модели агентства Red Stars и Face Fashion.