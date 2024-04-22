В московском аэропорту Внуково пилоты авиакомпании «ЮТэйр» предотвратили возможную авиакатастрофу, вовремя заметив самолет, который выкатился на взлетно-посадочную полосу. Они смогли быстро отреагировать и увели свой борт на второй круг полета, сообщил телеграм-канал Shot. В пресс-службе авиакомпании «ЮТэйр» рассказали RTVI, что именно произошло во Внуково.

По словам руководителя пресс-службы компании «ЮТэйр» Натальи Мелеховой, рейс UT356 из Грозного заходил на посадку, когда на земле рейс UT801 в Душанбе, по разрешению диспетчера, начал выруливать на полосу.

«Командир воздушного судна, вылетающего из Внуково в Душанбе, получил от диспетчера разрешение на занятие исполнительного порта и приступил к выруливанию на взлетно-посадочной полосу. Затем диспетчер отменил свое разрешение, но данная команда не поступила экипажу рейса UT801, так как частота, по которой диспетчер передавал информацию, была занята экипажем другого борта», — сказала она.

Из-за того, что взлетно-посадочная полоса оказалась занята, командир рейса из Грозного принял решение об уходе на второй круг, пояснила Мелехова.

По ее словам, борт, направлявшийся в Душанбе, вылетел в штатном режиме и после освобождения полосы самолет из Грозного произвел посадку штатно.