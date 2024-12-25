Идея мэрии города Ирбит Свердловской области переодеть памятник Ленину в Деда Мороза изумляет и похожа на провокацию, заявил RTVI первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев. Он допустил, что так администрация «ответила» тем, кто выступил против переименования площади Ленина.

В Ирбите памятник Ленину нарядили в костюм Деда Мороза, а Екатерина II стала Снегурочкой. В мэрии отметили, что никого не хотели обидеть, а лишь пытались создать новогоднее настроение, пообещав «раздеть» монументы после новогодних праздников. Местные жители назвали эту инициативу «тупой идеей», «клоунадой» и напомнили властям о статье за вандализм, а также о тратах бюджета.

«Вызывают, конечно, изумление действия администрации Ирбита. К Ленину они, надо сказать, неровно дышат уже достаточно продолжительное время. Например, летом они запускали голосование с вопросом, нужно ли переименовывать центральную площадь Ленина в площадь Торговую. Тогда большинство жителей высказалось против», — сказал Ивачев.

Он отметил, что если бы не история с переименованием, то переодевание памятника Ленину можно было бы «списать на какую-то неудавшуюся шутку».

«Но в данном случае это больше похоже на какую-то провокацию или попытку, возможно, ответить тем жителям, которые не дали переименовать площадь. Хотя эта история с неудавшимся переименованием должна была научить чиновников, что нельзя трогать советские памятники, так как это вызывает жуткий резонанс, отторжение, непонимание со стороны многих жителей. Но ума у них [чиновников] не добавилось, к сожалению», — сообщил собеседник RTVI.

Ивачев подчеркнул, что реакция горожан однозначна: «Не стоит трогать советские памятники, и все будет хорошо».

«Списываю это все на какую-то иррациональную историю со стороны чиновников, но это неправильно. Чиновник должен головой думать. Тем более это за бюджетный счет. Вот какая цель у них? Ну молодцы — летом разозлили город своим переименованием и голосованием, а сейчас вот эта история. И оба раза связаны с Лениным. Ребята, отстаньте уже от истории, относитесь с уважением к ней. Вот и все», — сказал он.