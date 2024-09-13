Речи о разрыве дипломатических отношений между Россией и Великобританией не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном ответе Москвы после заявления ФСБ о «разведывательно-подрывной работе» сотрудников британского посольства.

«Об этом не ведется речи», — сказал Песков (цитата по телеграм-каналу радиостанции «Маяк»).

ФСБ сообщила 13 сентября, что шестеро сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве лишены аккредитации, поскольку в их действиях были найдены признаки разведывательно-подрывной работы.

Речь идет о дипломатах Джессике Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафте Каллуме, Кэтрин Макдоннал, Томасе Джоне Хиксоне и Блейке Паттеле. По версии ФСБ, они встречались с журналистами и представителями правозащитных организаций, внесенных Минюстом в реестр иноагентов.

«Честно говоря, мы устали терпеть этот цирк в виде пробежек по Третьему кольцу в дождь через всю Москву и лесопарки, однодневные визиты в соседние со столицей города с целью посидеть несколько часов на скамейке в лютый мороз», — заявил представитель ФСБ в эфире телеканала «Россия 24».

По версии спецслужбы, директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании координировал «проведение подрывной политики на российском направлении», а его главной задачей является нанесение России «стратегического поражения».

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что британские дипломаты занимались «подрывными акциями», направленными на нанесение ущерба российскому народу. МИД Великобритании назвал обвинения в адрес своих дипломатов беспочвенными.