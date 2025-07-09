В Кремле не получали письмо графа Петра Шереметева, в котором он просит президента России Владимира Путина содействовать его возвращению на родину из Франции и перевозу его имущества и коллекций. Об этом сообщил RTVI пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Обращение Шереметева опубликовала 8 июля «Российская газета».

«К сожалению, мне ничего не известно о таком обращении. Пока к нам не дошло», — сказал Песков RTVI.

Как уточняется в материале «Российской газеты», Петр Шереметев передал письмо через посла России во Франции Алексея Мешкова 4 июля. В нем говорится, что как старший потомок рода графов Шереметевых он хочет исполнить последнюю волю своего отца и вернуться в Россию, «чтобы провести здесь остаток своих дней и упокоиться в земле наших предков». Автор письма напоминает, что имеет российское гражданство и является кавалером российского Ордена Дружбы.

«Я — <…> горячий патриот России, хочу посвятить остаток своих дней служению родине моих предков на духовном, культурном и историческом поприще. Я хочу переехать в Россию и перевезти мое имущество и коллекции, в чем прошу Вашего содействия», — обратился граф к Путину.

О своем решении вернуться в Россию Шереметев также сообщил своему давнему знакомому — заслуженному юристу России, замдиректора Института государства и права РАН Александру Звягинцеву. В беседе с ним граф рассказал, что поворотной точкой для него стало осознание, что в Европе он больше не может продолжать культурно-просветительскую деятельность, потому что «в связи с текущей политической обстановкой там наблюдаются попытки запретить все русское». Он назвал это «агрессивной риторикой Европы».

«Они прикрываются своими демократическими ценностями и считают, что могут так обращаться с русской культурой, языком и народом. О какой культурно-просветительской деятельности может идти речь в таких обстоятельствах? Вот эти современные европейские ценности идут вразрез с тем, во что я верю: традиции, история, достоинство, наконец, честь», — высказал мнение Петр Шереметев.

Россию во главе с Путиным граф назвал «сильной, собранной, целеустремленной страной».

«Владимир Владимирович — замечательный лидер. Он — государственник в лучшем смысле этого слова. Именно он сохранил страну, возвысил ее голос, и я верю, что история оценит его по достоинству. Я восхищен, и благодарю Бога за то, что именно этот человек в такой трудный час ведет нашу страну вперед», — поделился Шереметев.

На вопрос об отношении к военной операции на Украине граф ответил, что является «убежденным пацифистом», но в первую очередь патриотом.

«Считаю, что любая война или военная операция — это катастрофа, потому что гибнут люди. Я молюсь Богу, чтобы все это как можно скорее закончилось. Но закончиться оно может только на таких условиях, которые обеспечат для России долгосрочный мир, спокойствие и уважение на международной арене. На тех принципах, которые провозгласил президент России», — заявил Петр Шереметев.

Звягинцев пишет, что граф Шереметев и его жена Югетт сейчас заканчивают свои дела во Франции и готовятся переехать в Россию в конце лета. Он сообщает, что в сентябре Петру Шереметеву исполнится 95 лет, однако в многочисленных источниках, включая СМИ, публиковавшие интервью с графом, годом его рождения указан 1931-й — соответственно, в сентябре ему будет 94.

Как рассказывал Петр Шереметев, его род вместе с Юсуповыми был самым богатым в России после царского рода Романовых. После революции 1917 года его семья «семь лет была под арестом», при этом большевики дали ей возможность покинуть страну. В основном родственники расселились во Франции, уехав из России без средств.

Сам Петр Шереметев родился в Марокко, бывшем тогда французской колонией, куда его отец уехал после учебы в агрономическом институте в Париже. Во Франции Шереметев жил с 1953 года. В 1979 году он впервые приехал в СССР. В 2000-х тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков выдал ему квартиру. С тех пор глава рода Шемеретевых регулярно посещал Россию, иногда оставался на длительное время. В январе 2023 года он и его жена Югетт обвенчались в храме Знамения иконы Божией Матери на Шереметьевом дворе в центре Москвы.