Президент России Владимир Путин в ходе разговора с американским коллегой Дональдом Трампом 4 июня детально проинформировал его о недавних атаках ВСУ на российские объекты. Лидер США с вниманием отнесся к этой информации, сообщил во время брифинга помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, Путин заявил Трампу, что Киев, атакуя гражданские цели и военные аэродромы, пытался сорвать российско-украинские переговоры в Стамбуле 2 июня, но Москва не поддалась на провокации и встреча все же состоялась.

«Эти переговоры, как было подчеркнуто, Украина пыталась сорвать, осуществив по прямому указанию киевского режима целенаправленные атаки по чисто гражданским целям, по мирному населению», — заявил Ушаков.

Представитель Кремля также рассказал, что российский лидер подробно изложил американскому коллеге итоги стамбульских переговоров, однако президенты не затрагивали вопрос текстов меморандумов, где зафиксированы позиции сторон. Он добавил, что Киев и Москва изучат переданные друг другу документы, после чего, как ожидается, они смогут продолжить переговоры.

Помощник президента также заявил, что тема встречи Путина и с украинским лидером Владимиром Зеленским не стояла «в практической плоскости никогда». На вопрос о сегодняшних словах Путина о том, что «как можно вести переговоры с террористами» Ушаков сказал, что Кремль «не исключает переговоров по соответствующим линиям, чтобы достичь урегулирования».

«Лидеры условились продолжить и далее контакты по украинскому сюжету, в том числе и на высшем уровне, также и на других уровнях и по другим каналам», — сказал Ушаков.

Кроме того, Трамп и Путин обсудили переговоры с Ираном, обстановку на Ближнем Востоке и индо-пакистанский конфликт, а также перспективы улучшения российско-американских отношений.

Незадолго до выступления Ушакова о состоявшемся разговоре с президентом России сообщил Трамп в своей соцсети Truth Social. Он написал, что в ходе беседы они, в частности, обсудили нападение украинских войск на российские самолеты и «другие атаки, которые происходят с обеих сторон».

«Это был хороший разговор, но не тот разговор, который приведет к немедленному миру. Президент Путин действительно сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы», — отметил американский лидер.

Атаки на российские регионы

В конце мая и начале июня ВСУ провели масштабные атаки на территории России. Вечером 31 мая был поврежден автомобильный мост на участке между станциями Выгоничи и Пильшино в Брянской области. Обломки рухнувшей конструкции упали прямо на проходивший под мостом пассажирский поезд. В момент ЧП в нем находилось 388 пассажиров. В результате семь человек погибло, более 100 пострадали.

В ночь на 1 июня произошел подрыв железнодорожного моста на перегоне Остапово — Михайловский Рудник в Курской области. Пострадали машинист и двое его помощников. Утром того же дня на железнодорожном участке Унеча — Жеча в Брянской области взрыв прогремел перед маневровым локомотивом. Следственный комитет России квалифицировал все происшествия как теракты.

Кроме того, 1 июня украинские войска совершили серию атак с использованием FPV-дронов на военные аэродромы в пяти российских регионах. Согласно данным Минобороны России, в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были успешно отражены. Однако в Мурманской и Иркутской областях дронам удалось повредить несколько единиц авиатехники, вызвав возгорания, которые впоследствии были ликвидированы. Пострадавших среди военных и мирного населения не зафиксировано.