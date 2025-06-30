Российские военные взяли под контроль всю территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), заявил глава региона Леонид Пасечник в эфире Первого канала.

«Буквально два дня назад пришел доклад о том, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена — 100%», — сказал он.

Минобороны не сообщало о переходе всей территории ЛНР под контроль Вооруженных сил России.

Военный блогер Юрий Подоляка, комментируя заявление Пасечника, написал в своем телеграм-канале, что, «к сожалению», не может с ним согласиться.

«Мы не будем даже говорить о, собственно, территориях (Кременские леса, у той же Грековки некоторые части пока не освобождены). К сожалению, пока также не освобожден и один большой населенный пункт — Новоегоровка», — говорится в посте.

Российские OSINT-проекты также не подтверждают заявление Пасечника. По данным российских онлайн-карт СВО, ВС России еще не заняли населенные пункты Новоегоровка и Надия в ЛНР, а также большую часть Серебрянского лесничества и часть территорий на границе с Харьковской областью.

В конце марта президент России Владимир Путин заявлял, что территория ЛНР «освобождена на 99%». По данным на 19 июня, под контролем ВСУ оставалось около 20 кв. км территории региона, сообщал Пасечник.

«По докладам военных, мы их в принципе можем в максимально короткие сроки освободить, но пока что нет в этом какого-то особого смысла в плане военном. Поэтому пока находимся в таком состоянии», — пояснял глава ЛНР в интервью ТАСС.

24 июня военный эксперт Андрей Марочко заявил агентству, что российские военные прорвали оборону ВСУ в населенном пункте Петровское (украинское название — Грековка) в ЛНР и начали там зачистку. 29 июня он сообщил, что до выхода на административную границы региона осталось около 1 км.