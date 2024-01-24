В будущем экспедиции на Венеру могут использовать при посадке на поверхность планеты так называемый режим авторотации в атмосфере. Аспирант Московского авиационного института Алексей Шеремет, выступая с докладом на XLVIII Академических чтениях по космонавтике памяти С. П. Королёва («Королёвские чтения») в МГТУ им. Баумана, отметил, что авторотация со свободно вращающимся винтом может прийти на смену парашютным системам, которые применялись на Венере ранее, передает корреспондент RTVI.

Ученые МГТУ имени Баумана проработали новую систему посадки космического аппарата на Венеру, которая основа на использовании режима авторотации, который в земных условиях используется вертолетами, например, в случае отказа двигателей. «Авторотация представляет из себя идеальное решение, и позволяет расширить возможности аппарата. В данный момент концепция парашютов становится устаревшей, поэтому вместо парашютов предлагается использовать роторы, роторные устройства, авторотацию для дальнейших космических посадок», — пояснил Шеремет.

По его словам, использование режима авторотации предполагается после входа спускаемого аппарата в атмосферу Венеры, и отстыковки от него десантного модуля, у которого на определенной высоте будет частично, а затем полностью раскрытие несущего винта. «Раскрытие винта планируется на высоте от 50 километров и ниже», — сказал Шеремет, отвечая на вопрос корреспондента RTVI. Расчеты показывают, что такой способ должен обеспечить вертикальную посадочную скорость в пределах 8-10 метров в секунду.

На Королёвских чтениях ученые также рассказали, что российская пилотируемая миссия на Луну может задействовать Российскую орбитальную станцию в качестве перевалочного пункта.

«Предполагается, что «Орел» пристыкуется к РОС, и космонавты будут там ждать пуска разгонного блока», — сказала сообщила специалист отдела баллистики РКК «Энергия» Екатерина Беляева, передает ТАСС.