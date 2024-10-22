Инженер Московского авиационного института Елена Карпович впервые продемонстрировала уменьшенную модель марсолета, который разрабатывается c ее участием. Для летательного аппарата выбрана коробчатая схема с 6 моторами, которая позволит вертикально взлетать и совершать горизонтальный полет. Планируется, что тяговооруженность аппарата будет сравнима с тяговооруженностью американского марсианского вертолета Ingenuity, первые испытательные полеты начнутся в ближайшее время, рассказала Карпович RTVI.

В январе 2023 года младший сотрудник Московского авиационного института Елена Карпович рассказала RTVI о ведущейся в вузе разработке беспилотного летательного аппарата, который в будущем мог бы отправиться на Марс для исследования поверхности планеты. Тогда рассматривались два возможных варианта — БПЛА нормальной аэродинамической схемы и аппарат коробчатой схемы крыла с распределенной силовой установкой на базе четырех небольших винтов для создания тяги и управления. В итоге инженеры остановились на коробчатой схеме с вертикальным взлетом

Первый летный образец массой порядка 2 кг Карпович впервые продемонстрировала публике на Международном симпозиуме по исследованию Солнечной системы, который проходит в Институте космических исследований РАН.

Уменьшенный макет полностью напечатан на 3-D принтере, имеет 6 электромоторов, у него отсутствуют управляющие поверхности и полезная нагрузка, кроме видеокамеры. Отказаться от управляющих поверхностей создатели аппарата решили, так как они повышают сложность конструкции и массу. Вместо это управлять аппаратом предполагается при помощи разнотяга двигателей. По словам Карпович, по сравнению с вертолетом, такая схема более выгодна, так как обеспечивает более высокую дальность полета и полезную нагрузку.

Первые полеты экспериментальная модель должна совершить в помещении уже в ближайшее время, главной сложностью будет освоить процесс перехода из вертикального в горизонтальный полет. «Модель должна сохранять устойчивость, несмотря на ветер, и на этом режиме в том числе», — рассказала Карпович RTVI.

На первом этапе испытаний инженеры намерены отработать автопилот и проверить аэродинамическую эффективность. Испытания более масштабной модели, сборка которой тоже ведется, намечены на весну 2025 года.

По словам конструктора, тяговооруженность (отношение подъемной силы к силе тяжести) предлагаемой модели не уступает параметрам американского вертолета Ingenuity, который летал на Марсе три года. «Эти параметры примерно одинаковы. У вертолета Ingenuity это соотношение равно 2,2. У квадрокоптеров тяговооруженность может достигать 4 и даже 6. У нашего большого самолета тяговоруженность составляет примерно 2,1», — пояснила Карпович.