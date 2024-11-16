В ночь на 16 ноября погиб премьер Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Шкляров. Причина его смерти не уточняется. В театре уточнили, что о месте и времени прощания они сообщат позднее.

«Сегодня ночью трагически погиб любимец публики, звездный премьер Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Шкляров. Это огромная утрата для всего коллектива», — говорится в сообщении.

Шклярову было 39 лет. После окончания в 2003 году Академии русского балета имени Вагановой он был принят в труппу Мариинского театра, премьером стал в 2011-м. В сезоне 2016—2017 годов был премьером Баварского государственного балета.

О его смерти сообщила бывшая балерина Ирина Бартновская в своем телеграм-канале «Дьявол на пуантах». Она добавила, что произошла «ужасная трагедия», но подробностей сообщить не может.

«Не нужно писать и спрашивать причину. Страшная трагедия. Давайте уважать память о Вове и помнить, что у него остались маленькие дети», — отметила Бартновская.

В пресс-службе Мариинского театра отметили, что ночью «трагически погиб любимец публики, звездный премьер Мариинского театра, Заслуженный артист России Владимир Шкляров», выразив соболезнования его близким и поклонникам.

Также свои соболезнования выразил и футбольный клуб «Зенит». В пресс-службе ФК отметили, что Шкляров «был частым гостем “Газпром Арены”, всегда искренне поддерживал петербуржцев, был другом игроков и тренеров “Зенита”».

В репертуаре Шклярова были такие балетные постановки, как «Сильфида», «Жизель», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта» и многие другие. В 2020 году президент России Владимир Путин присвоил ему звание заслуженного артиста.

Также артист был обладателем нескольких международных наград, среди которых итальянская премия «За искусство танца им. Леонида Мясина». Кроме того, он был лауреатом Международной балетной премии «DANCE OPEN» в номинации «Мистер Выразительность».