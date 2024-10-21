Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s на фоне грядущих выборов в США сообщила, что не поддерживает какого-либо конкретного кандидата в главы государства. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп в воскресенье попробовал себя в роли сотрудника McDonald’s, а его соперница — демократка Камала Харрис — говорила, что работала в ресторане франшизы в молодости.

«McDonald’s не поддерживает кандидатов на выборные должности, и это актуально и в нынешней гонке за пост следующего президента», — сказано во внутреннем сообщении McDonald’s (цитата по Bloomberg).

В компании отметили, что они не красные (цвет, символизирующий республиканцев) и не синие (символ демократов), а «золотые».

Трамп 20 октября посетил McDonald’s в штате Пенсильвания — это так называемый «колеблющийся» штат, который может проголосовать как за демократов, так и за республиканцев (в большинстве штатов традиционно побеждает одна и та же партия). Победа в «колеблющемся» штате может сыграть решающую роль для исхода выборов, а потому особенно ценна.

Вместо пиджака Трамп надел в McDonald’s рабочий фартук и стал жарить картошку фри. Позже он раздал еду через окно обслуживания навынос, говоря людям, что все за его счет.

«Я ищу работу. Я всегда хотел работать в McDonald’s, но все не получалось. Я баллотируюсь против той, которая говорила, что она здесь работала, но это оказалось совершенно лживой историей», — сказал Трамп.

Республиканец пытается уличить во лжи демократку Камалу Харрис, которая ранее говорила, что подрабатывала в McDonald’s, будучи студенткой. В McDonald’s на этом фоне заявили, что у корпорации не сохранилось данных о сотрудниках того времени, пишет WSJ.

Раздавая картошку фри, Трамп заявил в Пенсильвании, что «проработал на 15 минут больше, чем Камала».