Художественный руководитель МХТ Константин Хабенский не был в больнице, сообщил RTVI заместитель худрука театра по связям с общественностью Вадим Верник. Он не подтвердил информацию телеграм-канала Mash о том, что актера якобы выписали после недельного пребывания в стационаре.

«А он и не был в больнице. Не знаю, когда он выписаться успел, если он в больнице не был. Я его вижу каждый день в театре, в МХТ», — сказал Верник.

Mash 25 сентября сообщил, что Хабенский был госпитализирован из-за воспаления суставов на фоне гипертонического криза. В публикации сказано, что последние полмесяца худрук МХТ якобы жаловался на головокружение, мигрень и скачки давления, а признаки гипертонии у него будто бы начались еще пару лет назад «из-за недосыпа и перегрузок на работе». Как пишет канал, после обследования в больнице актера «выписали с условием, что он будет регулярно наблюдаться в поликлинике».

О том, что Хабенский был якобы помещен в больницу в состоянии средней тяжести, Mash написал 19 сентября. Вероятной причиной канал указал «ревматическое поражение, влияющее на сердечно-сосудистую систему и суставы». Тогда информацию о госпитализации отвергла пресс-секретарь МХТ имени Чехова Анастасия Казьмина.