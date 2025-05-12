Москва вскоре даст «адекватный ответ» на решение властей Польши закрыть российское генконсульство в Кракове. Об этом заявила RTVI официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан. Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре», — сообщила дипломат.

О том, что Польша закроет генконсульство России в Кракове, стало известно утром 12 мая. Глава польского МИД Радослав Сикорский связал это с пожаром в торговом центре Marywilska 44 в Варшаве в 2024 году, к которому, по словам польских властей, якобы причастны российские спецслужбы.

«В связи с доказательствами совершения российскими спецслужбами отвратительного акта саботажа в отношении торгового центра на улице Марывильской я принял решение отозвать свое согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове», — написал министр в соцсети Х.

Пожар в ТЦ Marywilska 44 произошел ровно год назад, 12 мая 2024-го. Тогда пламя охватило здание торгового центра, в результате чего оно частично обрушилось.

В совместном заявлении министра юстиции Польши Адама Боднара и главы МВД страны Томаша Семоняка утверждается, что это был поджог, который якобы заказали спецслужбы России.