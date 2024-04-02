Представители «Талибана»*, которые де-факто возглавляют афганское правительство, проявляют интерес к работе ШОС. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал директор Второго департамента Азии МИД России, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

«Вот чего талибы* настойчиво просят — они у нас являются наблюдателями при ШОС (не талибы*, естественно, а Афганистан, еще при бывшем режиме, и никто не отменял статус наблюдателя Афганистана), и нынешние власти очень хотели бы в этом качестве принимать участие в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества», — рассказал Замир Кабулов.

Но, по словам дипломата, талибам* пока не дают зеленый свет на участие в работе ШОС.

«Пока не дают, потому что, как вы знаете, в ШОС решения принимаются консенсусом, для этого все члены организации должны согласиться, — тогда это состоится», — пояснил Кабулов.

Собеседник RTVI подтвердил, что Таджикистан более жестко настроен к нынешнему афганскому правительству, чем другие республики Центральной Азии и Россия.

«Да, позиция Душанбе несколько отличается от позиции других членов Московского формата (консультаций по афганскому урегулированию. — Прим.RTVI), да и ШОС. Но при этом Душанбе отдает себе отчет, во всяком случае — мы судим по официальным заявлениям, в необходимости налаживания контактов с нынешними властями Афганистана в интересах как двусторонних торгово-экономических отношений (а такие отношения поддерживаются между Таджикистаном и Афганистаном), так и в интересах обеспечения безопасности на совместной границе», — сказал Замир Кабулов.

При этом на Смоленской площади подтвердили: в Москве не исключают признания талибов*, которые пришли к власти в 2021 году, но для этого они должны выполнить обязательства — создать «инклюзивное правительство», куда вошли бы все этнополитические группы.

«Мы идем поэтапно, ступенчато. <…> Мы ожидаем от афганских властей все-таки принятия шагов в этом направлении, что абсолютно при этом не мешает нам выстраивать нормальные дипломатические и экономические отношения с Афганистаном. <…> Я этого [признания] исключать не могу, но это решение принимается высшим руководством Российской Федерации. Я считаю, что такой шаг был бы предпочтительным, но не я решаю», — пояснил спецпредставитель президента России.

Пока же все министры правительства Афганистана носят приставку «и.о.» Как напомнил Замир Кабулов, сейчас в Москве действует афганское посольство, которое возглавляет дипломат, назначенный официальным Кабулом — на уровне временного поверенного.

«Недавно к нему добавился не только военный атташе, но и торгово-экономический атташе. Все при талибах* были назначены», — рассказал директор Второго департамента Азии МИД. Он также подтвердил, что Москва пока не готова принять посла, хотя Кабул постоянно поднимает этот вопрос.

* Организация признана в России террористической, ее деятельность запрещена