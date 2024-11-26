Россия не планирует вводить визовый режим со странами Центральной Азии. Об этом директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник заявил в специальном интервью RTVI.

На вопрос, стоит ли в ближайшее время ожидать введения виз, Стерник ответил: «По нашей информации, такого ожидать не приходится».

По его словам, разговоры о введении виз «ведутся отдельными представителями политической элиты», однако каких-либо изменений в принципиальном подходе руководства страны к этой теме «пока не просматривается».

«Более того, в нынешних условиях мы наблюдаем активизацию работы по линии компетентных органов, повышение уровня работы с выезжающими в Россию гражданами иностранных государств, с тем чтобы они, оказавшись на нашей территории, легче адаптировались к условиям проживания в российском обществе», — добавил Стерник.

Собеседник RTVI отметил, что «в ряде стран власти пока не в состоянии обеспечить работой всех и каждого».

«Поэтому трудовая миграция — это объективно востребованный процесс, который отвечает интересам прежде всего государств, которые не в состоянии предоставить рабочие места всем своим гражданам. Но в то же время, если миграционное сотрудничество поставить на прозрачные, цивилизованные рельсы, то эффект и для российской экономики будет весьма ощутим», — пояснил Стерник.

Нелегальную миграцию он назвал вызовом для обеих сторон.

«Нам думается, что в устранении «серых» зон в сфере миграционного взаимодействия заинтересованы в равной степени и страны Центральной Азии, и Российская Федерация, поскольку следование четким правилам позволит приезжающим к нам иностранцам, с одной стороны, избегать рисков оказаться в руках мошенников, с другой стороны, обеспечить себе законность пребывания на территории Российской Федерации, а также возможность воспользоваться положенными социальными и правовыми формами поддержки», — сказал директор департамента МИД.