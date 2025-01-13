Московские власти не согласовывали изменения статуса региональных особо охраняемых природных территорий с Минприроды. Об этом RTVI сообщили в ведомстве. Новый статус разрешает строительство дорог и спортивных объектов в зеленых зонах.

В Министерстве природных ресурсов и экологии РФ сообщили RTVI, что проект постановления правительства Москвы о преобразовании 146 особо охраняемых территорий (ООПТ) Москвы в особо охраняемые зеленые территории (ООЗТ) на рассмотрение в ведомство не поступал вопреки федеральному закону “Об особо охраняемых природных территориях”. “В связи с этим Минприроды России запросило у правительства Москвы предоставление соответствующих разъяснений”, — заявили RTVI в министерстве.

Правительство Москвы 27 декабря 2024 года приняло постановление об изменении статуса 146 из 148 ООПТ Москвы. Под действие документа не попал только национальный парк “Лосиный остров” и расположенный в нем липняк.

Десятки природно-исторических парков, природных, комплексных и ландшафтных заказников, а также памятников природы лишились статуса особо охраняемых природных территорий.

Что такое ООЗТ

Статус особо охраняемой зеленой территории существует только в постановлениях правительства Москвы — он был создан в 2012 году для лесов на территории Троицкого и Новомосковского округов. После исключения из государственного лесного фонда эти территории получили статус ООЗТ.

На особо охраняемых зеленых территориях, в отличие от ООПТ, разрешено строительство, реконструкция и эксплуатация ЛЭП, линий связи, трубопроводов, автомобильных дорог, железнодорожных линий и других линейных объектов, а также строений, являющихся их “неотъемлемой технологической частью”. Кроме того, в ООЗТ, в отличие от ООПТ, разрешается возводить объекты капитального строительства — но только физкультурно-оздоровительные или спортивные, а также объекты некапитального строительства для занятий физкультурой и спортом, в том числе раздевалок и мест хранения инвентаря с подключением коммуникаций.

Изначально на ООЗТ строительство было запрещено, однако со временем власти разрешили возводить объекты инфраструктуры, а затем — и некоторые виды капитального строительства. Аналогичные допущения появились и в законе «Об охране и использовании зеленого фонда», принятом Мосгордумой в ноябре 2024 года. В числе прочего закон дал возможность московским властям самостоятельно изменять статус ООПТ на ООЗТ. Еще на этапе обсуждения законопроекта эксперты высказывали опасения, что особо охраняемые природные территории будут уменьшаться и деградировать.

Таким образом, стройка может начаться на территории природно-исторических парков “Измайлово”, “Сокольники”, “Останкино” и других, и даже на территории памятника природы Серебряный бор, утративших статус ООПТ.

«Такая деятельность окажет негативное воздействие на территорию зеленого фонда и будет препятствовать осуществлению ею экологических функций. Налицо — нарушение конституционного права каждого и всех миллионов жителей Москвы на благоприятную окружающую среду», — считает бывший главный эколог Москвы Галина Морозова.

RTVI направил запрос в правительство Москвы о причинах изменения статуса ООПТ и ответе на опасения правозащитников и активистов, но на момент публикации материала ответа не получил.