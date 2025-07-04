В 2024 году производство отечественных беспилотных авиационных систем выросло на 168%, рассказал начальник управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алексей Сердюк на конференции «Российская электроника», организованной деловым изданием «Ведомости». Его слова приводит корреспондент RTVI.

По словам Сердюка, объем российского рынка БПЛА в 2024 году составил 39 тыс. единиц при плановом значении в 27 951 единиц.

В 2024 году в России произвели более 16,3 тыс. БПЛА при плане в 11,6 тыс, отчитался начальник управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга.

«Доля отечественных беспилотников составила 42%, по плану было 41,5%. Важно подчеркнуть, что речь идет о гражданских беспилотниках, потому что если говорить про другую часть рынка, там доля значительно больше», — рассказал Сердюк.

В июне 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в ближайшие шесть лет на реализацию нацпроект «Беспилотные авиационные системы» будет выделено 250 млрд рублей.