Скончался режиссер, скульптор, художник, музыкант и продюсер Дэвид Линч. Автору изменившего малый экран сериала «Твин Пикс», а также сюрреалистических нуаров «Синий бархат» и «Малхолланд Драйв» было 78 лет.

В 2024 году Линч рассказывал, что ему диагностировали эмфизему легких из-за курения. Он с горечью признался, что вряд ли сможет покинуть свой дом, чтобы снова снимать новые проекты.

Источники сообщили Deadline, что он был вынужден переехать из своего дома из-за пожара в Лос-Анджелесе, а затем ему стало хуже. Портал TMZ пишет, что Линч умер еще в среду, 15 января, в доме своей дочери.

Семья режиссера опубликовала пост в соцсетях о его смерти, призвав не беспокоить их в эти дни.

«В мире образовалась большая дыра, когда его больше нет с нами. Но, как он говорил, “следите за пончиком, а не за дыркой”. Сегодня прекрасный день с золотым солнцем и голубым небом», — говорится в сообщении. Последняя фраза — отсылка к знаменитым роликам Линча о погоде, которые он снимал время от времени.

Дэвид Линч родился в 1946 году в Миссуле, штат Монтана. Молодой человек мечтал стать художником и поступил в Бостонскую школу Музея изящных искусств, правда, бросив ее всего через год, заявив, что «не вдохновился» этим опытом.

Он поехал в Австрию, чтобы стать учеников экспрессиониста Оскара Кокошки, но вернулся через пару недель, потерпев неудачу. В академии изящных искусств в Пенсильвании Линч изучал живопись, скульптуру и фотографию. Там же он представил свою первую короткометражку «Шесть человек, которых тошнит».

В анимационном проекте, где шесть человек последовательно вызывают себе рвоту под звуки сирены, уже были представлены характерные узнаваемые черты режиссерского стиля Линча: смесь абсурда, сюрреализм, тревожные образы и черный юмор. Позднее вышли и другие короткометражки: «Алфавит», «Бабушка» и «Безногая».

Свой первый фильм, индустриальный хоррор о сложностях родительского быта «Голова-ластик» (1977 год), режиссер снимал пять лет. Он все время искал деньги на производство, занимаясь в числе прочего развозом газет. Чтобы сэкономить, Линч с женой переехал в дешевый дом, находившийся в опасном районе, где их однажды ограбили.

Пока шли съемки, у режиссера родилась дочь, а позднее супруга, не выдержав сложностей, ушла. По ее словам, однажды она застала мужа, который рассек себе руку и смотрел на стекающую кровь.

Фильм вызвал большой интерес, и многократно окупился: при бюджете в 10 тыс. долларов он принес более 7 млн. Были и негативные отзывы: например, Variety называл картину «тошнотворным упражнением в плохом вкусе», где «мало сути и изящества».

Постановщика наняла продюсерская компания известного комика Мела Брукса для того, чтобы снять фильм-драму с Энтони Хопкинсом «Человек-слон» (сам Линч исполнил эпизодическую роль), основанную на реальных событиях. Лента получила восемь номинаций на премию «Оскар», в том числе первую для Линча — за лучшую режиссуру.

Джон Херт, сыгравший главную роль, назвал Линча человеком, который «говорит на языке кино».

После этого в жизни Линча произошел самый главный провал: фильм «Дюна». В какой-то момент съемки настолько затянулись, а режиссер вышел за рамки бюджета, что продюсеры разрешали ему снимать все, что он хочет, но при этом не допустили к финальному монтажу.

Картина провалилась в прокате, а постановщик старался больше никогда не говорить об этой работе.

Следующей работой стал БДСМ-нуар об отрезанном ухе «Синий бархат». В нем сыграл актер Кайл Маклохлен, который многие критики считают альтер-эго Линча на экране. Картина примечательна также музыкой бессменного коллеги и друга Линча Анджело Бадаламенти.

Лента вызвала восхищение критиков, но настоящий успех ждал режиссера впереди. В 1990 году вышел культовый сериал «Твин Пикс», влияние которого на кинематограф сложно переоценить.

Линч и его напарник Марк Фрост изменили структуру детективов, выходивших на экране, постоянно обманывали зрителя, заставляли персонажей говорить задом наперед и стремились избежать ответа на вопрос «Кто убил Лору Палмер».

По легенде, заветный ответ пытался получить советский лидер Михаил Горбачев, а королева Великобритании Елизавета II однажды отказалась посетить концерт Пола Маккартни, чтобы не пропустить серию «Твин Пикс».

По слухам, режиссер был разозлен планами студии показать, кто убил Лору Палмер и на время покинул проект, успев снять сексуальное роуд-муви по мотивам «Волшебника в Изумрудном городе» под названием «Дикие сердцем».

К концу второго сезона «Твин Пикс» стал терять популярность, но финальную серию Линч снимал лично. Фанаты до сих пор обсуждают детали этого эпизода.

Позднее режиссер снял «Твин Пикс: Огонь, иди за мной» (приквел к сериалу), запутанные детективы «Шоссе в никуда» и «Малхолланд Драйв» (происходящие, по словам Линча, в одной вселенной). Последним его фильмом стала «Внутренняя империя», для рекламной компании которой режиссер привлек корову.

После этого Линч не сидел без дела: создавал скульптуры, снимал различные видео, рекламу, рисовал, писал книгу и многое другое.

В 2017 году вышел третий сезон сериала «Твин Пикс», где все серии он снял и спродюсировал сам, а также написал сценарий. Сам режиссер считал проект одним большим фильмом.

Ходили слухи о том, что Линч может снять еще один сезон, но после того, как несколько ключевых актеров скончались от болезни, шансы на это пропали.

Отдельные поклонники режиссера, включая словенского философа Славоя Жижека, считают, что самым «линчевским» фильмом была «Простая история» — о пожилом мужчине, который отправляется через всю страну на газонокосилке, чтобы помириться с братом.

Главной особенностью режиссера был его отказ растолковывать свои фильмы. В книге «Интервью: Беседы с К. Родли» Линч попытался объяснить свою позицию.

«Представьте, что вы действительно нашли книгу загадок и могли бы начать их разгадывать, а они оказались по-настоящему сложными. И эти тайны привели бы вас в трепет. Мы все находим эту книгу загадок, и вот что происходит. Мы вроде можем их разгадать. Проблема в том, что эти разгадки внутри нас, и, даже если вы кому-то о них расскажете, вам не поверят или вряд ли поймут вас правильно. Вы вдруг понимаете, что коммуникация происходит не на 100%. Есть масса подобных вещей, они случаются в жизни, а слова вас подводят», — сказал он.

В 2019 Линч получил «Оскар» за заслуги в кинематографе.

Режиссер не дожил до своего дня рождения всего несколько дней — 20 января ему бы исполнилось 79 лет.