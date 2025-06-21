Чемпионат Европы по кикбоксингу в Молдове отменили после отстранения российских спортсменов. Об этом «Матч ТВ» сообщил генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России (ФКР) Владимир Филатов.

«Чемпионат Европы отменили, пройдут только соревнования юниоров, но это уже не будет статус европейского чемпионата», — объяснил он.

В разговоре с ТАСС Филатов заявил, что турнир будет перенесен на 2026 год: «Мы уже начали поиск стран, которые могут принять данное соревнование».

20 июня Федерация кикбоксинга России сообщила, что за день до проведения чемпионата Министерство образования и исследований Республики Молдова объявило о его отмене из-за участия российских и белорусских спортсменов.

Молдавское ведомство также обвинило Всемирную федерацию кикбоксинга (WKF) и ее президента Фридриха Эксенбергера в том, что они позволили российским спортсменам участвовать в соревнованиях под флагом и гимном России, несмотря на международные санкции.

Заместитель главы Управления образования, молодежи и спорта Кишинева Андрей Павалой отметил, что чемпионат включен в международный календарь и утвержден международной федерацией. Молдова выбрана в качестве хозяйки турнира и обязана его провести, добавил он.

Павалой уточнил, что речь идет о «технической стороне организации».

«Приглашением стран занимается не мэрия, а международная федерация. Среди участников — Испания, Италия, Австрия. Мне жаль, что спорт оказался втянут в политику. Я не понимаю, почему международная федерация допускает такое мероприятие, а Министерство образования не одобряет», — добавил он.

В ФКР отметили, что WKF оповестила их «в устной форме» о невозможности участия российских спортсменов в предстоящем чемпионате. Соревнования должны пройти в Кишиневе с 22 по 29 июня.

Филатов в видеообращении в Telegram-канале заявил, что участие российской сборной по кикбоксингу в чемпионате Европы «оказалось заблокировано по ряду надуманных и абсолютно политизированных причин».

Российские спортсмены, по его словам, полны решимости и готовятся к трем международным соревнованиям, два из которых пройдут в России.

Он также заявил РИА Новости, что для руководства WKF является «принципиальным участие российских спортсменов на соревнованиях под своим флагом и гимном».