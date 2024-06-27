В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте помощника бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева* — адвоката Алексея Барановского. Информацию об этом RTVI обнаружил в картотеке судебных дел.

Согласно карточке дела, Барановский обвиняется по ч.2, ст. 205.2 УК РФ — публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда. 27 июня по той же статье суд заочно арестовал бывшую ведущую «России-1» Фариду Курбангалееву. Поводом к возбуждению дела послужило интервью с Барановским, опубликованное на канале журналистки в YouTube.

Алексей Барановский — позывной «Лютик», живет в Киеве, выступает спикером «Легиона свобода России»**, помощник экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева*. Внесен в список экстремистов и террористов 19 июня 2024 года.

До военного конфликта жил в Смоленске, был одним из лидеров фанатской группировки команды «Кристалл». В 2007—2008 годах Барановский был пресс-секретарем оргкомитета «Русского марша». Сотрудничал с организацией «Русский образ», был координатором структуры под названием «Русский вердикт», которая занималась юридической поддержкой националистов и «политзаключенных правых убеждений». Участвовал в активной поддержке арестованных за убийство адвоката Станислава Маркелова — Евгении Хасис и Никиты Тихонова. Уже после этого резонансного дела официально получил статус адвоката.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом

**запрещенная в России террористическая организация