Церемония награждения лауреатов национальной кинематографической премии «Ника» за 2022 и 2023 годы прошла в московском театре «Маска», сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».

Лучшим игровым фильмом была признана картина Сергея Урсуляка «Праведник». Самому постановщику также досталась награда как лучшему режиссеру.

«Спасибо огромное. С той командой, с которой я был выдвинут на премию, быть лучшим режиссером нелепо и бесперспективно. <…> Отдельно хочу сказать, какое это большое удовольствие — экранизировать сценарий Геннадия Островского», — сказал в благодарственной речи Урсуляк, пишет ТАСС.

В номинации «Лучшая женская роль» победили Юлия Снигирь и Юлия Пересильд. Они были отмечены за свои выдающиеся актёрские работы в фильмах «За нас с вами» и «Вызов».

Награда за лучшую мужскую роль присуждена Александру Яценко. Он получил признание за свою талантливую игру в фильме «Праведник».

Победителем в категории «Лучшая сценарная работа» стал Андрей Смирнов, режиссер и сценарист фильма «За нас с вами». В своей речи он признался, что «не ожидал» этой победы.

«Думаю, что я здесь самый старый, кроме Кончаловского, он мой однокурсник. Я думаю, что сегодня я прощаюсь с этим залом, с этой академией. Может, я еще и сумею написать сценарий и даже снять картину, но думаю, что все-таки это мое последнее мгновение здесь», — сказал он.

Премией за лучшую мужскую роль второго плана посмертно наградили Сергея Пускепалиса, который сыграл в фильме «Сердце Пармы».

Ирина Розанова победила в номинации «лучшая женская роль второго плана» за свою работу в фильме «За нас с вами».

Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» был удостоен специального приза кинопремии.

«Те фильмы, которые номинировались в 1988—1989 годах на «Нике», мы пересматривали, чтобы узнать лучше то время. Мы пытались забраться на плечи тех, кто до нас получал эту премию», — сказал режиссёр во время получения награды.

Александр Ширвиндт посмертно получил премию в номинации «Честь и достоинство». Также посмертно почетной статуэткой был награждён композитор Эдуард Артемьев — за музыку к фильму «Нюрнберг», снятому Николаем Лебедевым.

Полный список победителей «Ники-2024»:

• Лучший игровой фильм — «Праведник», реж. Сергей Урсуляк

• Лучшая режиссерская работа — Сергей Урсуляк («Праведник»)

• Лучшая сценарная работа — Андрей Смирнов («За нас с вами»)

• Лучшая мужская роль — Александр Яценко («Праведник»)

• Лучшая женская роль — Юлия Пересильд («Вызов») и Юлия Снигирь («За нас с вами»)

• Лучшая мужская роль второго плана — Сергей Пускепалис («Сердце Пармы»)

• Лучшая женская роль второго плана — Ирина Розанова («За нас с вами»)

• Открытие года — актер Макар Хлебников («Снегирь»)

• Лучший неигровой фильм — «Балабанов. Колокольня. Реквием» (реж. Любовь Аркус)

• Лучший анимационный фильм — «Щелкунчик, пианино и вино из одуванчиков» (реж. Ирина Евтеева)

• Лучшая операторская работа — Михаил Милашин («Праведник»)

• Лучшая музыка к фильму — Эдуард Артемьев («Нюрнберг»)

• Лучшая работа режиссера монтажа — Маргарита Смирнова («Праведник»)

• Лучшая работа художника-постановщика — Павел Новиков, Владимир Трапезников («Сердце Пармы»)

• Лучшая работа художника по костюмам — Надежда Васильева, Ольга Михайлова («По щучьему велению»)

• Лучшая работа звукорежиссера — Андрей Худяков, Кирилл Бодров («1993»)

• Специальный приз за честь и достоинство — Александр Ширвиндт

• Специальный приз за лучший сериал — «Слово пацана. Кровь на асфальте»