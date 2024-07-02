Церемония награждения лауреатов национальной кинематографической премии «Ника» за 2022 и 2023 годы прошла в московском театре «Маска», сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».
Лучшим игровым фильмом была признана картина Сергея Урсуляка «Праведник». Самому постановщику также досталась награда как лучшему режиссеру.
«Спасибо огромное. С той командой, с которой я был выдвинут на премию, быть лучшим режиссером нелепо и бесперспективно. <…> Отдельно хочу сказать, какое это большое удовольствие — экранизировать сценарий Геннадия Островского», — сказал в благодарственной речи Урсуляк, пишет ТАСС.
В номинации «Лучшая женская роль» победили Юлия Снигирь и Юлия Пересильд. Они были отмечены за свои выдающиеся актёрские работы в фильмах «За нас с вами» и «Вызов».
Награда за лучшую мужскую роль присуждена Александру Яценко. Он получил признание за свою талантливую игру в фильме «Праведник».
Победителем в категории «Лучшая сценарная работа» стал Андрей Смирнов, режиссер и сценарист фильма «За нас с вами». В своей речи он признался, что «не ожидал» этой победы.
«Думаю, что я здесь самый старый, кроме Кончаловского, он мой однокурсник. Я думаю, что сегодня я прощаюсь с этим залом, с этой академией. Может, я еще и сумею написать сценарий и даже снять картину, но думаю, что все-таки это мое последнее мгновение здесь», — сказал он.
Премией за лучшую мужскую роль второго плана посмертно наградили Сергея Пускепалиса, который сыграл в фильме «Сердце Пармы».
Ирина Розанова победила в номинации «лучшая женская роль второго плана» за свою работу в фильме «За нас с вами».
Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» был удостоен специального приза кинопремии.
«Те фильмы, которые номинировались в 1988—1989 годах на «Нике», мы пересматривали, чтобы узнать лучше то время. Мы пытались забраться на плечи тех, кто до нас получал эту премию», — сказал режиссёр во время получения награды.
Александр Ширвиндт посмертно получил премию в номинации «Честь и достоинство». Также посмертно почетной статуэткой был награждён композитор Эдуард Артемьев — за музыку к фильму «Нюрнберг», снятому Николаем Лебедевым.
Полный список победителей «Ники-2024»:
• Лучший игровой фильм — «Праведник», реж. Сергей Урсуляк
• Лучшая режиссерская работа — Сергей Урсуляк («Праведник»)
• Лучшая сценарная работа — Андрей Смирнов («За нас с вами»)
• Лучшая мужская роль — Александр Яценко («Праведник»)
• Лучшая женская роль — Юлия Пересильд («Вызов») и Юлия Снигирь («За нас с вами»)
• Лучшая мужская роль второго плана — Сергей Пускепалис («Сердце Пармы»)
• Лучшая женская роль второго плана — Ирина Розанова («За нас с вами»)
• Открытие года — актер Макар Хлебников («Снегирь»)
• Лучший неигровой фильм — «Балабанов. Колокольня. Реквием» (реж. Любовь Аркус)
• Лучший анимационный фильм — «Щелкунчик, пианино и вино из одуванчиков» (реж. Ирина Евтеева)
• Лучшая операторская работа — Михаил Милашин («Праведник»)
• Лучшая музыка к фильму — Эдуард Артемьев («Нюрнберг»)
• Лучшая работа режиссера монтажа — Маргарита Смирнова («Праведник»)
• Лучшая работа художника-постановщика — Павел Новиков, Владимир Трапезников («Сердце Пармы»)
• Лучшая работа художника по костюмам — Надежда Васильева, Ольга Михайлова («По щучьему велению»)
• Лучшая работа звукорежиссера — Андрей Худяков, Кирилл Бодров («1993»)
• Специальный приз за честь и достоинство — Александр Ширвиндт
• Специальный приз за лучший сериал — «Слово пацана. Кровь на асфальте»