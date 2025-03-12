Микропредприятие ООО «Грандстрой» выкупило у ДОМ.РФ городскую усадьбу А. И. Тессина — Н. Ф. и Э. А. Островских — С. К. Марк в Москве за 217 млн руб, обратил внимание RTVI. Строение находилось в федеральной собственности, а теперь ответственность за сохранение объекта культурного наследия регионального значения легла на нового владельца.

Аукцион по продаже объекта культурного наследия регионального значения завершился 7 марта 2025 года. Полное наименование лота: «Городская усадьба А. И. Тессина — Н. Ф. и Э. А. Островских — С. К. Марк, XIX в., архитектор В.А. Коссов. Здесь, в клинике лечебного питания, в 1930-1952 гг. работал врач, профессор М.И. Певзнер». По результатам торгов ООО «Грандстрой» стало не только владельцем зданий, но и арендатором земельного участка в Большом Николоворобинском переулке в Центральном административном округе Москвы.

ООО «Грандстрой» победил в аукционе, предложив за историческую усадьбу и земельный участок 217,3 млн руб. При этом уставной капитал компании составляет всего 200 тыс. руб., а данных о финансовой отчетности компании, зарегистрированной в сентябре 2024 года, нет.

Согласно данным базы СПАРК, ООО «Грандстрой» осуществляет деятельность генерального подрядчика, заказчика-застройщика. Генеральным директором и учредителем является некая Анастасия Шин. У «Грандстроя» нет ни сайта, ни контактных данных в открытом доступе, компания числится как микропредприятие, то есть численность его сотрудников не превышает 15 человек.

В 2023 году Департамент культурного наследия города Москвы обследовал состояние усадьбы и указывал, что объект культурного наследия требует работ по сохранению. В документах ведомства отмечалось, что содержание и использование объекта необходимо с учетом требований ФЗ «Об объектах культурного наследия народов РФ», а работы по сохранению должны проводиться за счет владельца зданий.

Усадьба Тессина — Островских была построена в начале XIX века, в советское время в здании работала лаборатория Института мозга РАМН, которая проводила перепланировку. С 2000-х годов усадьба находилась в ведении Центра неврологии РАМН и не эксплуатировалась. К 2025 году здание пришло в плачевное состояние, многие оконные и дверные проемы были заложены кирпичом, часть внешнего декоративного убранства была утрачена, следует из отчета Департамента культурного наследия. В состав усадьбы входит жилой дом С. К. Марк 1884 года постройки, где бывали Константин Станиславский и Василий Качалов, главный дом 1830-годов постройки, где жил драматург Александр Островский, флигели и сторожки XIX века, а также исторические ограды и подпорная стена террасы парка.

Координатор общественного движения Архнадзор Рустам Рахматулин считает, что главной проблемой реставрации усадьбы, ответственность за которую теперь ляжет на нового собственника, станет сохранение подлинного деревянного сруба второго этажа основного здания.

«Дом был много лет запущен, и состояние сруба неизвестно. Когда нам выкатывают техническую грибковую экспертизу или какое-то иное состояние сруба, приходится верить на слово или не верить, так как проверить ее мы не можем. Очень часто сруб просто заменяется, но это проходит как реставрационное решение. То есть официальные власти считают такой памятник сохраненным», — рассказал он RTVI.

Передача объекта культурного наследия в частные руки, по словам Рахматулина, абсолютно законна, хотя для памятников такого рода более предпочтителен вариант аренды.

«Безусловно мы предпочитаем аренду, потому что разрыв арендного соглашения в случае не исполнения обязательств или каких-то нарушений — это не сложно, а деприватизация — это очень сложно. Это судебное решение, в котором государство должно выступать истцом, потом оно должно выкупить здание у собственника в исполнение судебного решения. В этом смысле аренда спокойнее, чем продажа, но и то, и другое является законной формой», — добавил он.

В остальном судьба объекта культурного наследия, много лет находящегося в заброшенном состоянии, остается в руках нового собственника — ООО «Грандстрой».

«Трудно дать содержательные комментарии, кроме того, что они должны соблюдать обременение, которое накладывает охранный статус», — заключил Рахматулин.