В Москве нашли тело Аоки Дзюна, генерального директора российского отделения компании Yamaha Music, специализирующейся на продаже музыкальных инструментов. Об этом пишет РБК со ссылкой на саму компанию. Дзюну было 55 лет. По данным РЕН ТВ, предварительной причиной смерти мужчины стала острая сердечная недостаточность.

В пресс-службе Yamaha Music Russia отметили, что в настоящее время устанавливается причина смерти гендиректора. Компания продолжает работать в штатном режиме, говорится в сообщении.

Источник РБК в правоохранительных органах указал, что смерть Дзюна не носит криминальный характер, поскольку не его теле отсутствуют следы телесных повреждений. Организована проверка, добавил собеседник издания.

Ранее о смерти Дзюна писал телеграм-канал Baza. По его данным, Дзюн несколько дней не выходил на связь, в связи с чем его знакомые обратились в полицию. 2 апреля сотрудники правоохранительных органов обнаружили главу российского отделения Yamaha Music в отеле Radisson Royal (бывшая гостиница «Украина») на Кутузовском проспекте, пишет телеграм-канал.

Аналогичные сведения приводит Mash. По данным канала, тело Дзюна нашли не в отеле, а в квартире в Дорогомиловском районе. РЕН ТВ сообщает, что тело главы компании нашли в съемной квартире на Кутузовском проспекте.

«Приехавшие на вызов правоохранители обнаружили тело Аоки Дзюна. Предварительно, он умер в результате острой сердечной недостаточности», — добавил собеседник телеканала.

Тело Дзюна увезли в судебно-медицинский морг на экспертизу, которая установит точную причину смерти мужчины, передает РЕН ТВ.

Аоки Дзюн родился 11 апреля 1968 года. Он занимал пост гендиректора Yamaha Music Russia, а также входил в состав попечительского совета Московской консерватории.