Международный фестиваль авторского документального кинематографа «Докер» 5 сентября стартовал в московском киноцентре «Октябрь» при поддержке проекта «КАРО.Арт». Мероприятие можно будет посетить до 15 сентября включительно.

В рамках двух конкурсных программ — полнометражного и короткометражного кино — зрители смогут увидеть 56 новых фильмов из 30 стран. Большинство из них будут показаны в России впервые, а количество мировых и международных премьер станет рекордным за всё время проведения «Докера».

«Герои фестивальных лент из разных концов света от Африки до Арктики, от Азии до Центральной Америки смотрят правде в глаза, не боятся раскрыться перед всем миром, ищут и иногда находят ответы, принимают решения и ошибаются, страдают и живут полной жизнью, помогая нам и друг другу собрать паззлы сложной и красивой картины жизни землян на пороге второй четверти 21-го века», — рассказала директор и продюсер фестиваля Ирина Шаталова.

Открывать фестиваль будет один из самых заметных документальных фильмов этого года — «Агент счастья». Его создали Доротья Зурбо из Венгрии и Арун Бхаттараи из Бутана.

Это картина о государстве, где разработали философию «Валового национального счастья». «Индекс счастья» там измеряется специалистами, которые путешествуют по стране, чтобы разработать 5-летний план развития государства.

Документальный фильм «Территория привязанности», созданный режиссером Настей Тарасовой совместно с командой фестиваля и киностудией «Мосфильм», закроет основную программу «Докера». Фильм рассказывает о современных методах бесконтактного изучения и спасения диких животных.

Кроме того, в рамках мероприятия будут представлены картины, которые получили награды на кинофестивалях в Сандэнсе, Торонто (Hot Docs), Нионе (Visions du réel), Копенгагене (CPH:DOX), ЮАР (Encounters), Нидерландов (IDFA) и других.

Что еще интересного будет на фестивале «Докер»

Помимо основных конкурсных программ, для гостей фестиваля будет организована специальная секция «Док Терапия», посвященная ментальному здоровью — ее посетители смогут пообщаться с психологами и психотерапевтами.

Фильмы программы Let IT dok! позволят зрителям по-новому взглянуть на информационные и цифровые технологии.

В секции отечественного кино «Док Станция» будут представлены 15 необычных историй из разных уголков России.

Для самых юных зрителей и их родителей в программе Doker Space kids будут показаны фильмы, которые помогут лучше понять устройство нашей вселенной.