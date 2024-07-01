В Щербинский районный суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте А.К. Исматзода. Из карточки дела следует, что его подозревают в содействии террористической деятельности (ч.1, ст. 205.1 УК РФ), обратил внимание RTVI.

По этой статье грозит наказание на срок от семи до 15 лет лишения свободы со штрафом. Одновременно с ходатайством об аресте Исматзода, в суд поступило ходатайство о проведении обыска в его жилище. В чем конкретно обвиняется Исматзода — неизвестно. Статья, по которой он проходит, предполагает склонение, вербовку «или иное вовлечение лица» в террористическую деятельность.

В пресс-службе суда RTVI уточнили, что полное имя мужчины — Алишери Камаледин Исматзода. Это полный тезка мастера спорта России по вольной борьбе, тренера юношеской сборной страны (девушки до 16 лет) и юношеской сборной Москвы (юноши до 16 лет) по этому виду спорта. Алишеру Исматзода 32 года. Он также является преподавателем Московского среднего специального училища олимпийского резерва №1.