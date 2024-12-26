Два человека задержаны спецслужбами за попытку совершить теракт в Москве, они попытались подорвать руководителя проекта «Архангел» Михаила Филиппова, который специализируется на обучении управлению БПЛА. Об этом RTVI рассказал сам Филиппов.

Взрывное устройство, с его слов, злоумышленники спрятали в рамку поздравительной грамоты якобы от главного редактора информационного агентства «Главные события» Анохина Е.А. В грамоте написано, что это «благодарность за помощь в создании документальных фильмов, посвященных добровольческим подразделениям в зоне проведения СВО».

Спецслужбами были задержаны — курьер, доставивший грамоту и предполагаемый подрывник.

Кроме подготовки операторов БПЛА проект «Архангел» занимается разработкой систем РЭР, РЭБ и БПЛА. Как сообщается на сайте проекта, запланировано производство 10000 дронов в месяц.