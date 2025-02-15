В московском отеле Savoy в ночь на 15 февраля прошел рейд на вечеринке с участием экс-политика Ирины Хакамады и блогеров, несколько человек задержали. Об этом пишут «Известия» и телеграм-каналы.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры, на которых правоохранители заходят в помещение и готовятся проверять документы посетителей. Как сообщает канал, в отеле были обнаружены пакетики «с неизвестным белым веществом», а в одной из машин, припаркованных у отеля ― оружие.

По данным Shot, Ирина Хакамада должна была выступить в отеле с диджей-сетом по случаю Дня святого Валентина. Нескольких посетителей во время рейда положили лицом в пол, пишет канал.

Хакамада отказалась давать комментарий «Известиям». Издание опубликовало видео, на котором она говорит, что «любовь — это исповедь Христа». Как утверждает газета, на вечеринке также были блогеры Любовь Сидоркина и Нелли Ермолаева.

Автор видео спросил у мужа Сидоркиной Игоря Заикина, как он относится к проведению «такого мероприятия» во время военной операции на Украине. «Мы в отеле номер сняли. Я с супругой что, не могу снять номер в отеле и спуститься вниз в лобби?» — ответил он.

По словам журналистки Ксении Собчак, в гостинице планировалось провести костюмированную вечеринку, а затем «подняться в номера за продолжением».

«Удивительно, как после “голой вечеринки” еще остались и организаторы, и собственно тусовщики, которые, видимо, не всё поняли», — написала она в телеграм-канале.

На вечеринке на момент прибытия силовиков находилось около 80 гостей, сообщает Mash. По их словам, билеты на мероприятие стоили от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. Несколько человек задержали, утверждает канал.