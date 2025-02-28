Сотрудники линейного отдела полиции задержали трех граждан Узбекистана, находящихся в розыске в республике. Один из них обвиняется в наемничестве, стало известно RTVI.

Рустам Солижонов был задержан 24 февраля на станции Москва-Рязанская благодаря системе распознавания лиц. 44-летний мужчина заочно арестован на родине по статье 154 УК Узбекистана («Наемничество»). По этой статье преступлением является неправомерное участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государств. Санкция стать — до десяти лет лишения свободы. В участии в каких именно боевых действиях обвиняют Солижонова — неизвестно. Решение о его заочном аресте в Узбекистане было вынесено 9 января 2025 года. По данным RTVI, российские власти уже проинформировали правоохранительные органы Узбекистана о задержании Солижонова.

Двое других граждан Узбекистана — Бурхон Ахадуллаев и Бекмурод Кадиров — были задержаны в аэропортах Домодедово и Жуковский соответственно. 31-летний Ахадуллаев обвиняется в мошенничестве, 35-летний Кадиров — в хищении. Оба мужчины отправлены в Узбекистан.