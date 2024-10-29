Суд в Москве арестовал уроженца дагестанского города Хасавюрта Алана Кокса по статье о незаконном обороте наркотиков (ст. 228 УК). Силовики задержали мужчину после того, как изъяли из тайников в разных местах столицы несколько свертков с героином. Об этом RTVI стало известно из собственных источников.

Уголовное дело в отношении 25-летнего Кокса было возбуждено в начале октября. Следствие заподозрило его в том, что он купил у неизвестного полиции дилера пять свертков с героином и другими наркотическими веществами общей массой, по меньшей мере, 1,75 г.

Затем, считает следствие, Кокс расфасовал наркотики по пакетикам и начал делать закладки в Замоскворецком районе Москвы, чтобы подзаработать. Оперативники их нашли и изъяли, а затем задержали и самого Кокса. Сейчас мужчина находится в СИЗО. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.